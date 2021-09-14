Met Gala 2021｜Billie Eilish超靚拖地蓬裙　過往最搶眼仲有6位

被譽為「Fashion奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會（Metropolitan Museum of Arts, Costume Institute Gala，簡稱Met Gala）於當地時間9月13日在美國大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）舉行，今年晚宴的服裝主題是「American Independence」。



美國小天后Billie Eilish穿上一襲鵝黃色低胸拖地大蓬裙，網民大讚靚到癲，贏盡全場眼球。尤其Billie Eilish衣著一向以超大碼寬鬆潮衣為主，驚人上圍曝光時惹來不少討論，她曾公開發聲表示不希望外界批評她的身材，故有關她身材的話題一直是網民焦點之一。今次她再次大解放固然成為外界焦點。

Met Gala 2021｜名人造型逐個看 Kendall Jenner透視裝靚絕全場

+ 46

另外，Met Gala過往有不少女星穿上拖地長裙，站在台階上拍照，成為全場焦點，超長裙擺基本上已成為Met Gala傳統之一。Rihanna在2015年穿著設計師Gui Pei為她訂製的金黃色禮服和超長裙擺，佔盡各大報章時尚版面頭條。Lady Gaga於2019年即席進行表演藝術，在紅地氈上換了4套服裝，最後除凈內衣，非常大膽。

點擊睇Billie Eilish同過往6位搶眼超長裙擺打扮：