Billie Eilish兩款Air Jordan聯乘登場　網民狠批為最差AJ別注？

一直久聞樓梯響的Billie Eilish Air Jordan系列，今早（9月21日）香港清晨終於有官方消息。Billie Eilish於個人官方IG，高調發放兩對別注球鞋Air Jordan 1 KO及Air Jordan 15的設計照及開售詳情。

兩對球鞋將會與9月27日搶先在Billie Eilish官方網店發售，然後9月30日再於美國nike SNKRS app廣泛開賣，香港區會否有官方配貨？目前尚未有消息。



Billie Eilish Air Jordan 1 KO。（Nike）

Billie Eilish Air Jordan 15。（Nike）

提到這兩對球鞋的最大賣點，除了是Billie Eilish首次為Nike設計球鞋外，標榜環保理念也是一大特點，事關它們的構造物料有別於一般球鞋，乃是用100% Vegan純素原料，及超過20%的回收材料製造，要知道Billie Eilish可是一位素食主義者，這種配搭完全切合到她的個人理念。

Billie Eilish「卸膊男」Logo印在鞋身之上。（Nike）

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有圖有真相，Fans毫不買帳。（Sneakernews）

至於配色設計方面，很多外國網民都批評今次Billie Eilish × Air Jordan平平無奇，有人甚至嘲笑為史上最差AJ球鞋，只將她的個人標記「卸膊男」Logo印在鞋身就是了，對比Virgil Abloh擅長玩膠帶標籤；sacai玩Double Layer Swoosh、鞋舌及鞋帶；以至Travis Scott大刀闊斧將整個大剔反轉開來等技法，Billie Eilish的設計驟眼看上去無疑缺乏創意和誠意。

初出道時Billie Eilish總以全青綠配色示人。（Billie Eilish）

Billie Eilish成年後形象隨即截然不同，變成以杏啡色為主調。（Billie Eilish）

如果願意細心觀察的話，今次的別注AJ 1 KO及AJ 15仍然滿載Billie Eilish的個人風采，事關AJ 1 KO鞋身的全青綠配色，可是Billie Eilish初初出道又還未成年時代的常規造型，當時就連頭髮也染色青綠色，滿載潮童風味。及至18歲成年之後，這位小天后的形象也隨即截然不同，除變得性感起來，頭髮也染成金色，服飾也時常出現杏啡色的配搭，剛好正是AJ 15的主配色，因此AJ 1 KO和AJ 15兩對球鞋，其實分別象徵兩個時代的Billie Eilish與銳變，說人家的鞋子沒有深度，可能只是閣下看不懂而已。

AMBUSH的Dunk High的Black White配色遠比桃紅Active Fuchsia熱賣得多。（Nike）

Travis Scott AJ1 Fragment Low。（Nike）

的確於這個Old School潮流橫行的世代，一個配色簡約自然又百搭的球鞋，定必比全青綠、全螢光等誇張用色更受普羅大眾歡迎，看看AMBUSH的Dunk High的Black White配色遠比桃紅Active Fuchsia熱賣得多就是有力證明。因此Billie Eilish今次這對「青BB」AJ1會及不上Travis Scott AJ1好賣，定必屬意料中事，然而時裝設計之道，很多時除了講求銷量之餘，創意、破格與否同樣重要，無須過於短視，單純著眼立竿見影的銷售額，卻忽視了作品長遠的投資和發展價值，要知道世間上許多偉大發明，在面世之初往往飽受世俗批評，但久而久之又會風行世界，改變歷史。因此大家實在無必要一場勝敗便論英雄。