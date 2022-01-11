盤點2022年必睇25套大陸古裝劇　李沁新劇硬撼張若昀《慶餘年2》

【慶餘年2】2022年必看的古裝陸劇相當出彩！仙俠劇成為2022年強勢主流：《沉香如屑》、《與君初相識》、《玉骨遥》都是高話題之作；言情劇、權謀劇也有多部是流量大咖加實力派的組合！小編團嚴選「2022年這25部必看古裝劇」，有哪幾部在你的必追名單裡呢？



【圖輯】2022年必看這25部古裝劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

+ 9

+ 10

1.《玉骨遙 》

頻道平台：騰訊視頻、WeTV

類別：仙俠言情

主演：肖戰、任敏



改編自滄月的小說《朱顏》，是《鏡雙城》故事的前傳，講述赤王獨女「朱顏」與九嶷山大神官「時影」，相愛相殺的師徒戀，由《陳情令》爆火的肖戰，搭檔《清平樂》的任敏，肖戰一身白衣自帶仙氣，任敏一襲紅衣靈動活潑，這超高人氣的卡司組合，也被粉絲們被列為必追古裝劇之一！

2.《安樂傳​》

頻道平台：優酷

類別：古裝言情

主演：迪麗熱巴、龔俊、劉宇寧



電視劇《安樂傳》改編自星零的小說《帝皇書》，講述開國元勳之後的「梓元」流落民間，後與大靖太子「韓爍」兩人聯手運籌帷幄一同征戰贏得和平的虐戀故事！女主由迪麗熱巴搭檔憑《山河令》爆紅的龔俊，這高顏值組合，相信不少粉絲已經摩拳擦掌在等開播吧！

3.《沉香如屑​》

頻道平台：優酷

類別：仙俠言情

主演：楊紫、成毅



《沉香如屑​》改編自蘇寞同名小說，講述上古遺族四葉菡萏「顏淡」、仙界帝君「應淵」和上古遺族九鰭族「餘墨」三人之間的愛情糾葛的故事。男主由《琉璃》爆火的成毅出演，女主由《香蜜沉沉燼如霜》的楊紫出演，預告裡哭戲更是引起熱議，被網友戲稱兩人根本虐劇專業戶啊！

【相關圖輯】《延禧攻略》吳謹言許凱再續前緣！8部1月開播內地劇必睇《尚食》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

+ 8

4.《且試天下 》

頻道平台：騰訊、WeTV

類別：武俠言情

主演：楊洋、趙露思



《且試天下》改編自傾泠月同名小說，主要講述東朝青州風國的公主，同時在江湖也是武功高強的「白風夕」，與雍州豐國世子「豐蘭息」，也是箇中強手的「黑豐息」，並列江湖中兩大絕世高手闖蕩江湖的故事。男女主由楊洋、趙露思出演，在預告片裡楊洋高馬尾造型，英氣逼人，讓粉絲直呼顏值根本就是天花板啊！

5.《長月燼明》

頻道平台：優酷

類別：仙俠言情

主演：羅雲熙、白鹿



《長月燼明》改编自藤蘿為枝《黑月光拿穩BE劇本》講述魔神「澹台燼」從小就遭到虐待，遇到心中白月光仙派掌門之女「黎蘇蘇」後，但仙魔注定勢不兩立，兩人展開虐戀！由《半是蜜糖半是傷》羅雲熙、白鹿再度合作，一經官宣海報釋出後，兩人造型再起熱議，兩人高顏值組合讓人眼前一亮啊!

6.《馭鮫記之與君初相識》

頻道平台：優酷

類別：優酷

主演：優酷



故事改編自九鷺非香所著小說《馭鮫記》，講述身為鮫人的「長意」與馭妖師「紀雲禾」跨越生死、種族的人妖虐戀。繼《三生三世枕上書》迪麗熱巴再次挑戰仙俠劇，搭檔在《錦衣之下》大火的任嘉倫，劇照一出，兩人的CP感爆棚，根本最有「仙氣」的神仙組合！讓粉絲們引頸期待，跪求可以快快播出！

【相關圖輯】迪麗熱巴「替身」不斷引爭議 開創漫畫摳圖先河？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

7.《雲襄傳​》

頻道平台：台灣愛奇藝

類別：武俠權謀

主演：陳曉、毛曉彤、秦嵐、王勁松、劉冠麟



《雲襄傳》改編自武俠作品《千門》，講述該劇講述苦修10年的雲台弟子「雲襄」與女俠「舒亞男」相識後，攜手調查滅族慘案後陷入迷茫又堅守心中道義的故事！男女主由陳曉、毛曉彤繼《神鵰俠侶》之後二度合作，更有眾多大咖秦嵐、王勁松、惠英紅出演，還不加入你的必追名單裡嗎？

8.《夢華錄 》

頻道平台：騰訊

類別：古裝女性勵志

主演：劉亦菲、陳曉、林允、柳岩



電視劇《夢華錄》改編自元代關漢卿的《趙盼兒風月救風塵》，講述三個女人各自在不同的階段與年齡情場生活失意，最後奮發圖強，走出陰影。女主由相隔10多年再次回歸小螢幕的劉亦菲主演，搭檔《那年花開月正圓》的陳曉出演，兩人將擦出怎樣火花，讓人超期待啊～

9.《星漢燦爛》

頻道平台：騰訊視頻

類別：古裝言情

主演：吳磊、趙露思



電視劇《星漢燦爛》改編自關心則亂的小說《星漢燦爛，幸甚至哉》，也是該作者自《知否？知否？焉知綠肥紅瘦》第二部影視化作品，講述身世悽苦的武將之女逆轉勝利的故事，由《長歌行》人氣演員吳磊、趙露思二度合作出演，能不能再創高峰，讓我們拭目以待吧！

10.《慶餘年2》

頻道平台：騰訊

類別：武俠權謀

主演：張若昀



《慶餘年》第一季收視口碑雙豐收，引起不少話題，這次第二季將在明年初開拍，將由原班人馬出演，還未開機就掀起一波討論，期待後面劇情發展的粉絲們，紛紛跪求編劇王倦好好填坑，期待成為明年爆款之一！

11.《請君​》

頻道平台：台灣愛奇藝

類別：玄幻言情

主演：任嘉倫、李沁



《請君​》講述在民國初期，透過轎子做為線索，揭開千年戰神「陸炎」與仗義女寨主「於登登」前世今生的羈絆！主演及製作團隊皆陣容堅強，男主角由在《周生如故》虐的大家心肝疼的任嘉倫出演，首次合作李沁，兩人清新的形象也令人期待劇中的演繹！

12.《尚食》

頻道平台：湖南衛視、芒果TV

類別：宮廷言情

主演：許凱、吳謹言



《尚食》講述在明朝永樂年間，以廚女視角展開一段驚心動魄的宮廷鬥爭，堪稱明朝版《大長今》。由于正擔任製作人，在今年製作的《驪歌行》、《玉樓春》雖然服化道精美細緻，但劇情飽受觀眾砲轟，這次能不能憑新劇翻身，也讓人期待！男女主由《延禧攻略》中「傅瓔CP」吳謹言與許凱再度合作，前作結局讓人意難平，這次一起跪求編劇給個好結局啊！

13.《落花時節又逢君 》

頻道平台：芒果TV

類別：仙俠言情

主演：袁冰妍 、劉學義



《落花時節又逢君》改編自蜀客所著的同名小說，講述上神「錦繡」要渡茶花小妖「紅凝」成仙，最終兩人緣結三世的虐心愛情糾葛。男女主繼《琉璃》後二度合作，劉學義與袁冰妍終於成全粉絲的心願，終於讓褚璇璣與昊辰師兄官配了，這對師兄妹變戀人，大家不要串戲了喔～

14.《鏡雙城》

頻道平台：騰訊、WeTV

類別：仙俠玄幻

主演：李易峰、陳鈺琪



電視劇《鏡雙城》改編自奇幻作家滄月的名著《鏡》系列，故事講述自古傳說神之右手創造了雲荒世界，千百年中交雜了海國、滄流、空桑三個國家糾纏了千年的仇恨，發生許多驚心動魄的故事，繼《青雲志》後時隔5年再出演古裝劇的李易峰，搭檔在《月上重火》表現亮眼的陳鈺琪，卡司亮眼讓觀眾引頸期盼！

15.《​風起隴西》

頻道平台：台灣愛奇藝

類別：宮廷權謀

主演：陳坤、白宇、楊穎、孫怡、聶遠



《​風起隴西》繼作家馬伯庸《風起洛陽》之後，再推出的改編之作，以詭譎多變的三國為背景，蜀國間諜「陳恭」潛伏魏國多年，機密情報走漏，讓收到救援密令的「荀詡」，如何躲避追捕，與「陳恭」順利返國？這次雙男主是由陳坤在《天盛長歌》後再度出演古裝大戲，與《沉默的真相》演技精湛的白宇，經典IP與頂尖卡司的強強聯手，千萬不要錯過！

另外下面這10部也是由高人氣演員領銜主演的古裝陸劇，通通都有機會成為明年的爆款劇！

盤點25部2022年必看古裝陸劇（陸劇星球授權使用）

盤點25部2022年必看古裝陸劇（陸劇星球授權使用）

以上2022年25部古裝劇類型跟去年相比，仙俠IP改編劇依然成為主流，有廣大書粉基礎加上流量卡司的加持，只要不魔改，不注水，每部還是有機會成為明年爆款的！今年也因為廣電禁令關係，讓諸多觀眾期待的耽改類一部都沒有在各家片單中出現，喜歡耽改類的粉絲可能要失望了！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：１月開播陸劇》古裝男神哪家強？李易峰、張彬彬強勢回歸，許凱、鄭業成持續霸屏，全新季度誰能傲視群雄？】