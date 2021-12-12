也平凡｜林峯挑戰演連環殺人魔　爆晒青筋成額汗演繹受傷戲證演技

近年主攻內地發展的林峯，陸續接拍了不少劇集及綜藝節目，早前他在劇集《星辰大海》中「咆哮式」的演出掀起熱議，不少網民都認為太過浮誇。不過近日林峯在新劇《也平凡》中的表現就大獲好評，他所飾演的季平是一位「表裏不一」的社會精英，表面內斂沉穩、能力出眾，實則是一位連環殺人犯，城府極深、行事狠毒，對演技絕對是一大挑戰。



林峯在新劇《也平凡》中飾演的季平是一位「表裏不一」的社會精英，表面內斂沉穩、能力出眾，實則是一位連環殺人犯。（劇照）

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由林峯及劉濤主演的《星辰大海》早前播出後評論兩極分化，有觀眾認為節奏緊湊，矛盾衝突激烈，劇情吸引，但亦有不少人對林峯「咆哮式」的表演有意見，他在劇中有不少聲嘶力竭的演出，激動到青筋暴現，十足十恐怖情人，因而被批演技浮誇，不過林峯在接受內地傳媒訪問時就解釋︰「這個角色真的不是咆哮帝，預告片剪輯的片段是矛盾衝突的大集合，大家可能會以為這角色很暴躁，但其實他不是霸道總裁。角色受很多情感、家族壓力，遇到很多挫折，所以才會在很多場景裏有內心的爆發。」他更指《星辰大海》是他從影至今哭得最厲害的一部戲，有大量情感宣洩場口，演得非常過癮。

重溫「咆哮式」演出：

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不過林峯近日在《也平凡》中的演出就成功撇甩「咆哮帝」的稱號，難得演反派的他今次演出突破，不少觀眾都大讚他連眼神都充滿戲味，而劇組亦上載了幾段花絮片，片中所見林峯在演繹其中一場受傷戲時突發胃痛，但他就強忍痛楚，迅速進入狀態拍攝，該場戲講到他右肩中槍受傷，而飾演他爸爸的張國立就要幫他取出子彈，林峯用力咬實毛巾，頸部青筋盡現，耳仔同雙眼逐漸變紅，短短十秒已經全身汗濕，相當入戲！導演Cut機後仍見到林峯雙眼通紅，網民紛紛留言大讚：「演技炸裂」、「這個眼神絕了」、「林峯的演技從不讓人失望」、「視帝級演技」！

七情上面！（影片截圖）