「優質偶像」王力宏私生活混亂　曾被影到送王陽明舊愛回家

昨日（17日），李靚蕾於晚上發近5000字長文控訴王力宏的多種惡行，他婚後多次出軌、約炮、召妓，甚至「每個城市都有唯一的炮友」，王力宏情深人設一夜崩塌。

在李靚蕾的控訴中，指出王力宏在過去不但被拍到召妓，還拍到他帶女生回家過夜，「其實這些都有實錘的影片，女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也有都有跟我承認。」

有細心的網民想起，王力宏在2013年11月27日在微博上公佈於李靚蕾結婚的喜訊及合照，卻在2012年10月被媒體拍到他開車帶王陽明的舊愛林筱筠去忠孝東路的住處逗留12小時。

林筱筠是一位長腿辣模，於2005年拍攝《花田錯》時結識王力宏，不過2人當時並沒有傳出緋聞。在2010年時被爆與王陽明熱戀中，到了2012年又被媒體拍到與王力宏過夜。而在王力宏公布婚訊當天，分享一張戴戒指的照片，不過當時她有馬上澄清，「請有點常識好嗎，婚戒是戴無名指的！況且你們不是都知道我沒關注他了啊，我怎麼知道他發了什麼！我喜歡指甲油，我喜歡戒指，我愛任何飾品，是不是什麼都和他有關？請別來我這撒野！」