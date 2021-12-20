王力宏李靚蕾離婚｜傳《康熙來了》爆王力宏性上癮　郭世倫FB回應

【王力宏離婚】王力宏和李靚蕾結束8年婚姻，卻分得難看，李靚蕾更發長文揭開他私下淫亂真面目，當年郭世倫曾在《康熙來了》爆料一名形象端正的偶像男星愛上酒店，主持人小S看到郭世倫寫下的人名，驚訝到下巴都快掉下來，事隔多年，王力宏醜聞連環爆，不少網友認為郭世倫當時講的男星正是王力宏。



【圖輯】小S得知真相後「整張紙吃掉」！（點圖放大重溫👇👇👇）

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郭世倫2013年因為吸毒，現在已淡出演藝圈，不過他仍在臉書怒回此事「在此給那些亂寫的人一巴掌！不是王先生！所以請某些沒文化的記者們，不要在未經證實的情況下，又到處抓10多年前的節目片段捕風捉影」，他表示當時只是綜藝節目的效果，認為這是別人家的家事，就讓他們自己處理和面對，旁人沒資格說些什麼，也請外界別再消費他們。

【同場加映】王力宏離婚｜細數圈中的轟動「分訊」 羅志祥周揚青分手震驚娛圈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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