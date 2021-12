王力宏李靚蕾離婚｜一文睇清時間線　5日成本年娛樂圈最轟動事件

12月5日早上,突然驚傳王力宏李靚蕾離婚!據台灣傳媒報道,早在11月底就接獲爆料,指王力宏和李靚蕾已經辦妥離婚手續,正式結束他們這段8年的婚姻。有傳婆媳關係是最大問題,消息指兩人在結婚初期,王家人就已不喜歡李靚蕾,當時李靚蕾就開始有離婚的念頭,然而因她先後為王力宏誕下小朋友,離婚一事才一直拖延至近期方處理。當時王力宏的經理人對於離婚傳聞回應表示,據他自己的了解,並沒有離婚一事。

雖然兩人未有回應分訊,不過有傳媒指王力宏擁約港幣8.4億身家(台幣30億),台灣當地律師表示,美國各州婚姻法對於財產分配規定不一,須考慮他們在那一州登記結婚,而大原則是各佔一半財產,惟夫妻若達成財產分配協議,則會依照雙方共識來分配。

最初兩人並未承認。(VCG)

王力宏親認離婚

同日(15日)下午,王力宏親認離婚結束8年婚姻,王力宏於下午在facebook以及微博出post回應離婚一事,表示:「靚蕾和我的私生活很簡單很單純,所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了,也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請,但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間,不要打擾家人。謝謝大家關心。」但並有未提及3名子女的撫養權歸誰。

李靚蕾千字文炮轟王力宏

兩天後,即12月17日,李靚蕾首度開腔,李靚蕾指老公王力宏,私生活極不檢點,有召妓習慣之餘,和她拍拖的時候更有炮友,指王力宏有次在上海舉行演唱會,演唱會後相約這名炮友喝酒狂歡一整晚,這名炮友更送上自己的祼照,作為王力宏的生日禮物,更令意想不到的是,這名炮友是一名人妻更有小孩!

徐若瑄漏夜發聲明

她所指的這名有小孩的已婚炮友是誰,隨即引起全城競猜,有聲稱是徐若瑄鄰居的爆料者,向當地傳媒指自己及看更均多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。突然被捲入今次事件的徐若瑄,於12月18日凌晨近3時在社交網發文,表示:「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式影射徐若瑄小姐,以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控,威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言,否則一律訴諸法律絕不寬待!」

徐若瑄的聲明。(徐若瑄 ig)

徐若瑄捲入了王力宏離婚事件。(ig圖片)

王力宏疑召妓對話曝光

同日(18)的中午,台灣傳媒報道指收到指稱王力宏在美國的高級飯店召妓的爆料,爆料者聲稱他的女性好友曾在美國被王力宏邀請到其下榻的高級酒店提供性服務,並提供一張訊息對話截圖來做證,雙方均以英文對答。而截圖上方的電話號碼經查證,確實是王力宏的手機號碼。對話內容是男方要求女方到達酒店櫃台後,說出指定的化名「Belle」及房號「1609」,之後她便可以上房。女方曾要求男方在大堂接她,但卻遭拒絕,男方表示自己不能公開與她見面:「I can't be seen with you in public .There are people in this hotel who I know.」(我和你不能在公眾場合中被看到,酒店裏有我認識的人)。然而對話內容中未有提供性服務等相關字眼,爆料真偽存疑。

圖為2016年7月8日,王力宏與妻子李靚蕾在美國愛達荷州出席公開活動。(Getty)

李靚蕾與Yumi開火

李靚蕾爆王力宏有多名炮友,其中一名嫌疑人就是女子組合BY2的妹妹Yumi (孫雨)BY2工作室今日在凌晨4點於社交網發文,並貼出報警的報案紙證明,稱聲已經報警。BY2工作室表示留言:「人言可畏,眾口鑠金,語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志,辛苦了!」報案紙上寫有警方已經受理「被誹謗案」,之後警方會著手調查相關事宜。

而李靚蕾亦不示弱,聲稱手持大量證據的她,於今日中午12時作出反擊,於微博轉載BY2工作室這個帖文,並留言表示:「請把警察聯系方式給我,我提供證據,謝謝。」正式與對方開火,高調回應,網民都紛紛留言表示會支持她。看來事件還有後續發展,並未有告一段落。

新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi(左)曾與王力宏(右)拍攝親密照片。(fb「爆料公社」圖片)

王力宏急回台灣

12月18日上午,有傳媒在北京機場捕捉到王力宏,他神態自若向記者揮手,他今次飛返台灣主要是為了安撫李靚蕾情緒。今天下午5時,王力宏終於抵達桃園機場,按照防疫規定,他必須搭乘防疫專車離開,不能與外界接觸。

徐若瑄再發文澄清

同日(18日)晚上,徐若瑄再在IG發文澄清與王力宏絕對沒有私下約會:「今天媒體報道有鄰居爆料,我想鄰居是誤會了,在此想跟大家說明:今年王力宏先生參加過我家的聚會2次。1次是中午的快閃茶泡飯(一群朋友)。1次是晚餐後(我先生來台,在家宴請朋友們)。也都有分享在社群上,每次的見面都是一群好朋友一起,絕無私約!而我也和家人住在一起,家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態,不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想!」

王力宏爸爸親撰信控訴李靚蕾

12月19日早上,身在美國的王力宏爸爸王大中就於今日凌晨透過王力宏的公司公開他的親筆信,自爆一生的遺憾就是贊成兒子結婚,又指李靚蕾當年藉大肚逼婚,以再而三的威脅手段出招,其日前的爆料發文更是處心積慮。他堅稱兒子不是敗類,未有出軌,更聲稱已按李靚蕾要求,支付了數億台幣的贍養費給她,並加房子、生活費,兩名保母,一名菲傭及一名專用司機,再加孩子的生活費和教育費,估計至少約有8千萬港元。

李靚蕾立即反擊

很快地,李靚蕾於立即在微博發文反擊,再次撰寫數字千長文逐點擊破王爸爸的指控,且繼續爆料。她說感到心痛,更令她心寒的,是王力宏威脅她公開道歉,更以市值4億台幣(約港幣1.1億元)的台北豪宅作為交換條件,威迫利誘她講大話指日前自己是「神志不清」時發文。她直指王力宏:「到了現在依然沒悔過之心,一樣的想要讓我幫他頂罪,一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子有地方住,條件是需要發文騙大眾我神志不清?這太不可思議了,也超越了道德的底線。」李靚蕾更向王力宏發出了最後通牒:「3點前公開道歉」。

Yumi認與王力宏曾拍拖

炮友嫌疑人之一Yumi於12月19日晚上再在微博發長文《也請聽聽我的回應》,當中承認與曾王力宏在2012年拍拖,是刻骨銘心的感情,不過並未介入他與李靚蕾的婚姻。

Yumi在文中貼出與王力宏的對話截圖,態度親暱,又言之鑿鑿說:「而在我的認知中,李小姐是他2013年10月份才開始正式約会的對象。」Yumi又露口風指王力宏在2013年10月表示「遇到了新的人打算開始新的約會」,對此感到震驚、傷心、難過,直至11月看到王力宏宣布結婚時,Yumi形容自己:「我哭了,但我一遍又一遍地說服自己,他這個年紀迅速结婚安定下來很合理。即便對象不是我。」另外Yumi亦在文中澄清,網上流傳她與王力宏合照的正確拍攝日期在2013年而非2015年,2015上載照片僅為了刺激當時的男友。

事件發生後,Yumi於12月18日依然若無其事地為綜藝節目《超新星運動會》進行錄影。(CFP)

👇👇👇點擊睇Yumi完整回應👇👇👇

李靚蕾貼裸照控Yumi講大話

李靚蕾在一小時後發文反擊,貼出2015年仍一位「Yumi」以裸照為頭像聯結前夫,並譏諷:「因為....之後都改為使用Whatsapp,還特地換上裸照頭像喔...」Yumi的七點長文回應中曾提及,知道王力宏曾向李靚蕾坦承曾與自己交往,不過李靚蕾在最新一條微博中,拒絕這個說法:「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的"朋友","朋友"有調情對话,也正常。看你提供所谓的"分手"對話:王:"我最近認識了一個人,我想我應該要跟你說"你:"恭喜"。這段看起來也不太像是"正式情侣"分手會有的對話。」

李靚蕾上載新證據,指Yumi在2015年仍有與王力宏聯絡。

李靚蕾言語間強調自己曾經的正印身份。

王力宏終回應

同日(19日),王力宏晚上11點終於在微博展出共四頁的聲明,形容事是「一場巨烈、巨痛的惡夢。」王力宏解釋沉默數日的原因:「如果反駁這麼多不實的指控,會對我三個孩子的媽媽不,但如果我不回應的話,大家會相信那些事惰是真的。」並向「她」道歉:「我真的不想傷害她。」他又文中強調:「我沒有對我們的婚姻不忠。」在最後又說會再一一回應前妻的不實指控文。

李靚蕾不甘示弱,於12月20日凌晨1點半在微博撰文反駁,又寫下:「王先生,很遺憾的我們要走到這一步,真不堪。你為了保全你自己,真的甚麼都做得出来,犯錯不可恥,可恥的是不知悔改,持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟我說過,你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點。Nice try.」李靚蕾稱2003年認識反幾十年沒聯絡的說法不實,而且自己沒有要膽養費,所謂的1.5億元是原本雙方共同財產分配,她更大爆要心理醫生認為王力宏有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。

