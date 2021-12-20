王力宏聲明錯漏百出　網民捉五個矛盾位：寫稿的沒做好功課？

王力宏昨晚約11點（20日）在各個社交平台發聲明，回應前妻李靚蕾的千字文約炮指控，不過聲明錯字連篇被網民鬧沒有誠意，約一小時後在facebook再次貼出相同聲明更正錯字，惟網民仍未收貨，指出寫錯前妻名日文名、年齡不符、英文水平差、前後矛盾、父母稱呼奇怪等五個不合理之處。

王力宏與妻子李靚蕾2016年在美國出席公開活動。（Getty）

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聲明中王力宏寫道：「我與西春美智子（當時認識時的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，後來沒有聯絡差不多十年」，指李靚蕾當年26歲，，並非如她暗示的未成年已認識，網民狠斥王力宏將前妻的日文名「西村美智子」搞錯，又反駁如果兩人26歲才認識，李靚蕾會與王力宏同是45歲，但兩人實際相差十年。

王力宏聲明中寫錯前妻日文名，網民又指英文奇差，不似美籍的王力宏手筆。

聲明又附上陳年facebook兩人的英文對話截圖，王力宏聲明中說：「她還稱呼我陌生人，我和你說了"永遠沒見"。」不過截圖中「永遠沒見」英文原句為「I haven't seen u in forever」，意思實際是「很久沒見」；另外李靚蕾說的「Hello Stranger」是關係親密朋友打招招，而非直譯的「陌生人」。網民認為美籍的王力宏不會搞錯意思，恥笑撰寫聲明的槍手水平差。

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網民又指王力宏在聲明中充滿恐懼及要看心理醫生，形容被前妻借肚逼婚，但又與前妻繼續造人再誕下兩位小朋友，說法前後矛盾。在尾聲又稱呼父母為「王爸爸、王媽媽」，關係疏離如陌生人，嘲笑下款應改成「王力宏的團隊」。

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