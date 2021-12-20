王力宏23年前曾任反色情大使　教日本男星講「口交好嗎」被鬧變態

王力宏被前妻李靚蕾以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，不但在婚內多次出軌、與女性亂搞兼召妓，更有性上癮和自戀型人格的問題，雖然王力宏於今日（20日）宣布暫時退出娛樂圈兼道歉，但始終都未有正面回應約炮召妓的指控，多年來辛苦經營的「優質偶像」形象消失得蕩然無存，而他遲來的道歉亦止不住輿論的燃燒。有網民翻查出他原來以前初出道時曾經擔任過「反色情大使」，但如今卻深陷情色醜聞之中，一夜之間淪為渣男界代表。



王力宏的愛妻形象消失得蕩然無存。（微博：@王力宏）

By2妹妹Yumi自爆是王力宏的前女友。（網上圖片）

王力宏於1998年仍是初出道的新人歌手，當年只有22歲的他在台灣出席一個名為「有情無色、青春快樂－九八反色情園遊會」的記者會，並擔任「反色情大使」打擊色情文化，兼提醒大眾拒絕色情書刊及錄影帶。當時他被問到相關話題時表示，色情會令小朋友對性的問題缺乏健康的態度，又表示自小就受到爸爸的教導：「我爸爸告訴我，吸毒和偏差的性行為最危險，尤其是性行為，可能會導致懷孕或是愛滋病，所以年輕人一定要拒看色情刊物和錄影帶。」

王力宏曾經是「反色情大使」，如今卻深陷情色醜聞之中令人倍感諷刺。（CFP）

又有網民翻查出日本男歌手GACKT在節目上踢爆王力宏內裏鹹濕的一面，兩人於2003年因合作電影《MOON CHILD》而結緣，當時王力宏親口教對方講中文，向他表示想與人做朋友時就講「口交好嗎？」，而GACKT當時有樣學樣，但與女生講這句話的時候卻尷尬非常，令GACKT一度以為是自己發音講得不準確，後來才知道這句說話的真正意思。節目上的中居正廣聽完這個故事之後亦不禁大喊：「這是變態吧！」之後王力宏向GACKT請教在日本溝女的方法，GACKT以牙還牙地教他「吃下我的XX」，雖然當時很節目覺得相當有趣，但GACKT期後亦被爆性伴侶無數，獲外界盛傳患有性上癮，再加上王力宏近日接連被爆出情色醜聞，才令網民驚覺原來都是同類人。

日本男歌手GACKT曾在節目上自爆王力宏教自己講中文時，向他表示想與人做朋友時就講「口交好嗎？」。（網上圖片）

GACKT期後亦被爆性伴侶無數，獲外界盛傳患有性上癮。（網上圖片）

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