王力宏神曲被謝和弦改編成「嫖向北方」　網民一睇歌詞笑到飆眼淚

【王力宏李靚蕾離婚】王力宏離婚被李靚蕾毀滅性大爆料，讓他的優質形象一夜間崩盤，而謝和弦就將王力宏的經典歌曲《你不知道的事》，改歌詞翻唱分享到社群上，並PO文寫下「多的是，你不知道的事」。
【圖輯】謝和弦改編王力宏《你不知道的事》歌詞超搞笑！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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謝和弦將《你不知道的事》歌詞改編成「你不知道我為什麼去嫖妓，我堅持到底嫖向北方，牛逼，約砲的對象都有證據還有人妻，在背後偷情，你不知道我為什麼唬爛你，我的人設是多麼優質純情，多的是，你不知道的事，多的是，你不知道的事」。
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短短一分多鐘翻唱的影片，讓網友看了都笑翻「我聽完直接站起來拍手叫囂」、「歌詞超靠北」、「我也是不知道你為何總是那麼有才」、「這首有夠幽默」。
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