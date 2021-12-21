王力宏離婚｜最無辜受害者非李靚蕾？網民一致認同「佢」先係最慘

【王力宏李靚蕾離婚】王力宏、李靚蕾婚變，不僅一位女星被牽扯其中，當中網友認為BY2姊妹花中的姊姊Miko（孫涵）可說是「蕾宏婚變」事件中最慘的人。



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Miko和與李靚蕾隔空筆戰的Yumi為雙胞胎姊妹，兩人以組合BY2出道以來，因長的像常讓人搞不清，「蕾宏婚變」後，有網友覺得Miko可能會因為妹妹Yumi受牽連，紛紛到她社群網站下留言「你好慘」、「姐姐，solo吧」、「造了什麼孽攤上這麼個妹妹」，還有網友整理出BY2過往風波，包括「頻繁整形是妹妹」、「和賭王孫子何猷君的是妹妹」，如今捲入「蕾宏婚變」的依舊是妹妹。

網友直言有事的其實一直都是妹妹，姊姊Miko只是多半都在搞事業，只是2人雙胞胎，出道以來又一直是一起活動，常常衰被牽連，希望姊姊Miko趕快單飛。

【同場加映】BY2 Yumi證王力宏婚前仍在交往 長文回應：是他結婚前正式女友（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】