王力宏離婚｜BY2 Yumi自殺爆料人疑曝光！網民推測是這對雙胞胎

BY2妹妹Yumi捲入王力宏、李靚蕾婚變風波，她發文自清但大部分網友不買單，更指姊姊Miko可能受妹妹Yumi牽連毀了事業，力姊姊單飛。
22日早晨，一位微博名「做個小孩007」的網友爆出Yumi吞藥輕生，怒罵王力宏：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！」
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網友一開始猜測「做個小孩007」可能是姊姊Miko的微博小號，也有人從留言對話中推測可能是姊妹共同經營的小號，不過再往前翻看該帳號過往分享的內容，曾提到父親，由這點認為「做個小孩007」應該非BY2所使用的小號，並猜測可能是雙胞胎作家「弄簡」的小號，就有網友到「弄簡」的有認證過的微博下留言「你的小號上熱搜了」、「應該就是你了，說話方式一模一樣」。
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而翻看「弄簡」已認證的微博內容，過往曾分享在生日派對上與BY2的合照，當時「弄簡」表示生日主題是「天生一對」，還感謝BY2姊妹的應景點題，BY2姊姊當時也留言回應「天生一對」，網友猜測雙方應是好友。
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