王力宏徐若瑄聚餐照被翻出　同場音樂人陳子鴻還原「現場狀況」

陳子鴻20日出席「喜歡音樂節」記者會，提到王力宏、徐若瑄，陳子鴻說心疼所有的人，「這件事情大家都很辛苦，希望大家平安度過，事情趕快落幕。」至於會不會支持王力宏復出？陳子鴻說這個並非他能決定，也尊重王的決定，「還是可以繼續做，愛音樂這個初衷相信大家不會變。」



他也還原茶泡飯現場狀況，表示由徐若瑄主約，大家互動都很正常、熱絡，簡單聚餐而已，事情發生之後還沒傳訊關心，讓他們好好處理。而他跟力宏私交情不錯，對於王被爆料多情，陳子鴻說大部分相聚都在聊音樂，很欣賞王的才華，在事情爆發之後，自己也很驚訝。

陳子鴻（右）今年稍早前與王力宏（右二）、徐若瑄（右三）等人同場聚會，照片如今被翻出，不少網民驚呼「終於看懂了」。（徐若瑄Facebook）

徐若瑄9月替自美國返台隔離14天出關的王力宏接風，舉辦茶泡飯聚會，在場還有「黑范夫妻」與資深音樂人陳子鴻，後因違反隔離結束還得進行7天的自主健康管理，被網友稱公眾人物還帶頭成為「防疫破口」。

後來李靚蕾爆料起底王力宏的行徑之後，提到：「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。我說我覺得不舒服，正常社交聯（絡）可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

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對比9月時的事件，不少網友質疑李靚蕾文中的對象疑似為徐若瑄，後來徐若瑄發文澄清王力宏說只去過她家2次，一次是快閃茶泡飯，當時有一群朋友在；一次是老公來台、在家舉辦家宴，宴請朋友，「每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約！而我也和家人住在一起，家裏平時就一直是很熱鬧的部落狀態，不需要揣測。在此澄清和制止不必要的聯想！」並且強調：「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」

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