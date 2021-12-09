因為是朋友呀 |阿Sa出道前試音挑戰鄭秀文歌曲　老闆聽到皺晒眉

由圈中好姐妹有「龍虎豹」之稱的容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作推出的綜藝節目《因為是朋友呀》正熱播中。而在最新一集三姐妹就邀請了同公司好友謝霆鋒﹑關智斌做嘉賓，大談初出道的經歷，原來不講不知阿Sa是因為羅文的關係才能成功簽約成為歌手，令她非常感激對方，更在鏡頭前落淚。

三姐妹一起主持節目《因為是朋友呀》。（《因為是朋友呀》微博圖片）

難得大家聚在一起，他們在節目上都分享了不少心中事，其中就分別講到生命中貴人的話題時，Joey就二話不說是羅文：「我的貴人是羅文老師，當年公司就安排了我當他的學生，其實對於我來說，我會覺得老師可能只當做，好吧！我在照顧一個我們公司的小女生。但是他給我的一些感覺是不止于此，他安排了我當他演唱會嘉賓，我還不是歌手呢？當時的時候，然後我說我不配，老師，你想清楚沒有？我說我怎麼可能當你演唱會嘉賓，然後他說我說你可以就可以了。」可想而知Joey的歌聲是多麼吸引人，連謝霆鋒都表示：「他心裡有數的其實有沒有才華，你以為一個這樣的這麼經典的長輩會亂來，放一個「傻」的上台嗎？」

Joey的生命中貴人是羅文。（影片截圖）

謝霆鋒聽到Joey的說話都好感動。（影片截圖）

連導演爾冬陞第一次見到Joey都被她歌聲吸引，第一次聽她唱歌還以為是卡拉OK播放出來的歌聲:「我記得我第一次見她是在她公司一些同事，帶了一班新人有唱歌的﹑有演戲的來見我們一些導演。當時我們在聊天的時候，突然間我聽到有人在唱歌，我當時聽到那個歌聲，我以為是原唱的聲音，是卡拉OK裡面放出來的聲音，結果我回頭一看發覺原來是容祖兒，當時我很驚訝，因為她還沒有出名就我就是覺得「哇」，這個女孩唱歌唱的真的很好聽，果然到現在她已經成為香港歌壇的歌后了啊！」

爾冬陞亦激讚Joey的歌聲。（《因為是朋友呀》微博圖片﹑影片截圖）

羅文除了幫助Joey的歌唱事業之外，還是阿Sa的生命中貴人，原來不講不知她是因為對方的一句說話才能成功簽約公司（英皇娛樂）出道做歌手，在講述這段回憶時一度眼濕濕：「其實我也是因為羅文老師，然後老闆才要我的。就是那天我去試音嘛，我就唱了鄭秀文的《chotto等等》，還有張惠妹的《聽海》都是往高難度挑戰。但那時候我就覺得這兩首歌我是處理得挺好的，我自己以為。然後呢Mani跟老闆兩個人就有點皺眉頭，就我在唱的時候，然後老闆就問羅文老師『這個怎麼樣，這個行不行，這個唱歌好像很一般哦』，然後羅文老師就跟老闆說『她可以的就鍛鍊一下』，然後老闆才要我。」所以她非常感謝對方。但至今仍未向對方講一聲「謝謝」，成為她人生一個遺憾。

阿Sa試音時Mani同老闆楊受成聽到皺眉頭。（視覺中國）

阿Sa至今仍遺憾未向羅文講「謝謝」。（影片截圖）