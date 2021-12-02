因為是朋友呀 |阿嬌認童年充滿缺失感　阿Sa：她小時候轉很多學校

由圈中好姐妹有「龍虎豹」之稱的容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作推出的綜藝節目《因為是朋友呀》已正式播出。在第一集中，三姐妹就邀請了同公司的大師兄謝霆鋒做嘉賓，四人除了去動物園遊玩之外，還在船上餐廳大講內心說話，其中阿嬌述說童年時的感受，讓不少網友感到心疼，掀起許多討論。

一集邀來大師兄謝霆鋒做嘉賓 。（影片截圖）

四人去完動物園之後於傍晚時份就去到船上餐廳用餐，在面對海風平靜的時刻，Joey就率先表示他們四人有一個共通點，就是來自單親家庭，接下來就詢問大家的童年算不算上是幸福呢？面對這個問題時大家的臉色其實是沉重的，而阿Sa就率先表示：「我覺得我一直都挺幸福，雖然爸爸媽媽不在一起，我挺能自己跟自己相處的，我也沒有兄弟姐妹。」可見她是一位多麼樂觀的女生。

阿Sa覺得自己的童年是幸福的。（影片截圖）

而其好姐妹阿嬌的感受就同她截然不同，原來阿嬌的童年是充滿缺失感的，自爆自己根本沒有童年，當下令到Joey感到驚訝，而在旁的阿Sa表示：「她小時候常常就是要轉很多學校。」，直到進入公司後阿嬌才找到歸屬感，阿嬌表示：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。我媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她（媽媽）也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人，你看一開始我進來的時候，我都不太笑，霍汶希每一天都說「快點笑多一點」，不會笑，就是從小就沒有這概念，所以就是我進公司一個大家庭，教了我很多東西。」不少網友聽見之後都大表心疼，揚言童年的缺失是需要一生去治癒的，望阿嬌可以愈來愈好。

阿嬌認為自己是沒有童年。（影片截圖）