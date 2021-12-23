張國立馮小剛等多位藝人退出持股公司　多地稅務局要求查涉稅問題

內地網紅帶貨主播薇婭（本名黃薇）日前因偷稅逃稅遭全網封殺，被追繳稅款及罰款13.41億元。事件並未就此完結，當地稅務部門稱薇婭只是冰山一角，仍有部分頭部主播偷逃稅未被披露，而北京、上海、廣東等多地稅務局相繼發通告，要求明星藝人、網路主播等人員年底前進行自查並糾正涉稅問題。



薇婭可謂由事業最高峰跌落至谷底。（VCG）

一石激起千層浪，除了章子怡汪峰夫婦、海清退出共同投資的電影公司外，有網友通過天眼查App發現，張國立、馮小剛、王中磊、王中軍等紛紛退出深圳凱華聯誼文化投資有限公司股東行列，演員賈乃亮和姐姐賈珊也退出合夥企業。

據天眼查數據顯示，截止12月21日，國內有逾9700間藝人經紀相關企業，名稱含「工作室」的數量超過600間，其中個人獨資企業和個體工商戶佔比達99.5%，以工商登記為準，今年已有1000餘間藝人經紀相關企業註銷。據悉，章子怡汪峰夫婦的「新影佳映（新沂）電影文化有限公司」註冊地址位於江蘇省新沂市，只是一座縣級市，但陸陸續續竟有近1200間影視文化類公司註冊，當中不乏知名藝人工作室，據《經濟參考報》報道，一些遠離大城市和主城區的「小地方」為招商引資而打造的稅收政策「窪地」，成為不少「大明星」工作室趨之若鶩的註冊地，在新沂的不少文化影視類市場主體、藝人工作室都是有名無實的空殼。