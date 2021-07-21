河南水災 | 英皇共捐款1415萬　章子怡孫儷等多位夫妻各捐100萬

河南全境昨日（20日）爆發特大水災，省城鄭州市尤為嚴重，商舖、住房、地鐵等都被洪水淹沒，社會停擺，情況惡劣。一方有難，八方支援，各大城市都派遣救援隊前往河南支援，明星、企業、民眾等也紛紛慷慨解囊，捐款捐物資，祈求人人平安，渡過難關。



在捐款的明星中，香港方面，英皇集團董事會主席楊受成博士與兒子楊政龍先生捐款1000萬，旗下藝人謝霆鋒、陳偉霆各捐款100萬，容祖兒、蔡卓妍各捐款50萬，鍾欣潼、李克勤各捐款30萬；李若彤捐款20萬，均為人民幣。

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台灣方面，演員張庭捐款500萬，目前位於兩岸三地明星之首；彭于晏捐款100萬，歐陽娜娜捐款50萬，均為人民幣。

內地方面，目前捐款最多的明星要數黃子韜，共300萬；鄧超孫儷夫婦、吳京謝楠夫婦、汪峰章子怡夫婦、羅晉唐嫣夫婦、吳奇隆劉詩詩夫婦、李榮浩楊丞琳夫婦、張杰謝娜夫婦、郎朗Gina Alice夫婦等，均捐款100萬，而Angelababy同黃曉明一個出錢，一個捐物資，前者捐款50萬，後者捐出20萬瓶礦泉水以及1萬支消毒用品。

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然而，對於身為頂流的Angelababy、迪麗熱巴、楊紫等，只捐出50萬，網友感到有些不滿，尤其是楊紫只捐了30萬，因此網絡出現不少質疑聲。不過最新消息指，其實楊紫是透過三個不同渠道捐款，她向其中一個機構捐款了30萬，並向另外兩個機構分別捐款50萬，故出現誤會，實際上楊紫共捐款130萬。不過公益捐贈是一份心意，不能因物質的高低而否認捐贈者的愛心，任何金額的捐助，都是善心的體現。