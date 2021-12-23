奇洛李維斯將加入MCU宇宙？　呢個被遺忘嘅英雄呼聲最高

奇洛李維斯（Keanu Reeves）可能會成為下一個MCU英雄？日前（22/12）有外媒報道，奇洛李維斯最近承認已經與Marvel總裁Kevin Feige傾談，討論選角事宜，即是奇洛李維斯很大機會加入MCU，現正考慮飾演哪一個英雄角色。
雖然角色尚存有定案，但就有外國粉絲分析，因為奇洛李維斯本身的經歷、背景，除了Ghost Rider和金剛狼等角色外，他亦十分適合飾演於《BLADE》(港釋：《幽靈刺客》)中的Dracula（德古拉），與新任「BLADE」馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）拍檔一同出演。與此同時，奇洛李維斯的身手亦十分適合飾演德古拉（Dracula）與幽靈刺客一戰。
除此之外，因為《幽靈刺客III：終極屍殺》（《Blade: Trinity》）中Dracula（德古拉）曾被粉絲負評的關係，邀請奇洛李維斯出演新任Dracula（德古拉）也算是一個完美的選角，可以給予這個角色新形象之外，也會為MCU注入一番新氣象。
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