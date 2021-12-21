22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯為拍完美一幕　畏高連跳46層樓20次

2021年震撼回歸電影《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），由原裝系列導演蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）繼續執導，荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）強勢回歸，重現傳奇角色Neo及Trinity，再續科幻經典。



奇洛李維斯回歸再演Neo。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

《22世紀殺人網絡 復活次元》繼續會有很多大規模的動作場面，包含大型爆破、飛車及追車戲、大型打鬥場面等等，再次將一連串動作戲呈現在大銀幕上。

《22世紀殺人網絡 復活次元》有很多大型爆炸場面。（《22世紀殺人網絡 復活次元》預告擷圖）

近日奇洛李維斯登上訪談節目《The Late Show with Stephen Colbert》時，主持Stephen Colbert問到：「拍攝時哪一幕最瘋狂？」奇洛李維斯即時回應：「從高樓跳下去，大概有46層高！（現時後製這麼強，為甚麼你要真跳？）因為這是Lana Wachowski的《Matrix》，需要自然光而且你也會想要來真的，我就跟Carrie手拖手跳了，為求完美我們大概跳了19至20次吧。」

奇洛李維斯登畏高都繼續「跳樓」。（影片擷圖）

奇洛李維斯及後補充：「我跟Carrie做了很多心理準備，到了現場還是會心跳加速。其實到那個時候已經沒辦法去思考更多，只能閉上眼去完成，當我們上到去，在片場中就真的做到了，這真是超正！你可以想像飛越高樓嗎？（你有跳過笨豬跳嗎？）沒有，因為我怕。」奇洛李維斯為了拍出完美一跳，克服了畏高的恐懼，跟Carrie一齊完成拍攝。