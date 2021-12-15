《Cyberpunk 2077》被奇洛李維斯爆醜聞？自稱從未玩過揭宣傳誤導

隨著《廿二世紀殺人網絡》電影第四集 12 月底即將上映，奇洛李維斯也特地接受 The Verge 採訪，並在採訪過程中提到，自己只有看過展示，但並沒有實際玩過《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）遊戲。
由於 CD Projekt RED 在去年公布決算時，社長兼 CEO「Adam Kiciński（亞當．季辛斯基）」曾經提到，奇洛李維斯在玩過遊戲後，表示自己非常喜歡遊戲；對照這次奇洛李維斯在訪談中的否認，可說是被硬生生打臉，也讓玩家因此譁然。
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附帶一提，由 CD Projekt RED 所推出的《電馭叛客 2077》，以一個賽博龐克的近未來世界夜城作為舞台，當時曾因為邀請奇洛李維斯飾演遊戲中的劇情主要角色「銀手強尼」而引起粉絲關注。
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