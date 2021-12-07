22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯力戰特工　證重拾記憶︰我仲識功夫

2021年震撼回歸電影《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），由原裝系列導演蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）繼續執導，荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）強勢回歸，重現當年令他們爆紅的傳奇角色Neo及Trinity，再續科幻經典。
華納今早（7/12）公布一條《22世紀殺人網絡 復活次元》最新預告，Neo和Trinity需要再次為現實的命運而戰，戲中先讓Neo返回到了他在模擬世界中，再次作為Thomas A. Anderson來生活，直到他再次獲得紅色藥丸，重新認識真相後Neo和Trinity終於能夠重聚，於是乎加入了一個新的組織，致力於取締殺人網絡。
事實上《22世紀殺人網絡 復活次元》的最新預告片沒有提供太多的情節細節，更混剪出部分舊畫面，不過就有很多動作場面，而且感受到Neo一直希望改變生活，以及想再次見到Trinity。而其中一個場景Trinity突然對Neo說：「我在夢中見過這裡」以及「我的夢在此結束」，未知Trinity的生命是否有危險。
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