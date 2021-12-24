台女星李妍瑾深夜爆曾遭性侵　「男主角」與周杰倫關係密切

王力宏、李靚蕾婚變成為中港台娛樂圈熱話，台灣「黑人」陳建州因沒有為兄弟王力宏護航，被網民撻伐指他「大難臨頭各自飛」，近日台灣的「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）砲轟「黑人」陳建州之後，台灣女星李妍瑾也加入這個風波，反指「彈頭」：「有資格批評嗎？」大爆自己曾受到言語騷擾，在直播中更叫他本人出面對質。



台女星李妍瑾爆料曾遭性侵。（IG@li_yen_chin）

事後，李妍瑾亦於深夜在Facebook繼續爆料，指以前曾遭彈頭「約泡溫泉」，而且曾將她壓在床上非禮，寫道：「房門開了，你到我房間關上壓我摸我我拒絕，也推開你，之後你說安和路的夜店開幕邀請我，被記者問，你的團隊好厲害，我是個新人就被你們抹滅說我巴你們！」她表示，當時自己只是初出道的新人，因為怕失去工作機會而不敢拒絕。更提到，後來與信樂團的「信」交往時「又是另一個地獄」。

台女星李妍瑾爆料曾遭性侵。（IG@li_yen_chin）

「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）（右）。（網上圖片）

「南拳媽媽」為台灣一個音樂創作團體，並由歌手與製作人周杰倫所支持、協助成立。第一代南拳媽媽由巨砲、蓋瑞、彈頭、宇豪幾位組成，專輯作品有《南拳媽媽的夏天》等。其後「巨砲」退團後退居幕後，更成為周杰倫巡迴演唱會的音樂總監。「南拳媽媽」成員之一的彈頭（宋健彰）亦由2004年建團活躍至今。