王力宏「16歲師妹」張綺倫被嘲蹭熱度　發聲明反駁：敘述皆屬事實

王力宏李靚蕾離婚一事今日（23日）再有餘波，被捲入事件的「黑人」陳建州親自開腔：「沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷。」徐若瑄老公李雲峰（Sean Lee）亦首次站出來護妻：「我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」而李靚蕾亦再出三點聲明，希望到這裡就告一段落。

王力宏9月違反自主管理與徐若瑄等人聚餐而遭罰款。(FB圖片）

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在漩渦中心還有一位「16歲小師妹」張綺倫，李靚蕾曾在毀滅長文中質問王力宏：「是否有試圖跟當時16歲的小師妹當『朋友』？」張綺倫其後再facebook不點名發文：「還好我嫁的不是你！」及爆料「演唱會你會帶我到後台玩，而且你還說你要寫一首歌送給我」，被網民斥落井下石。

王力宏曾對16歲未成年師妹出手？張綺倫FB爆料：會帶我到後台玩…

張綺倫今日中午在社交平台寫下九點聲明再次澄清：「她指文章原本只在人數極少的個人粉絲團上載，卻被外傳，由於自己擁有該粉絲團往後會繼續暢所欲言。張綺倫又稱：「寫歌、後台....等敘述皆屬事實，本人並未於文章內提及與王有超乎同門師兄妹之情誼。」、「還好嫁的不是你等....其文章中之用語，純屬個人感受抒發。」她亦有反駁從未以藝人或明星自居，現時已是一介家庭主婦，並不希望蹭知名度。不過網民仍然未肯原諒，繼續指正：「說還好嫁的不是妳，說的好像王力宏有跟你求婚，然後妳拒絕了一樣。」

張綺倫（FB@張綺倫（綺綺））

張綺倫貼出老公睡照證明現時婚姻美滿。（FB@張綺倫（綺綺））

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