王力宏同志傳聞真定假？公司疑幫出櫃　背後陰謀與舒淇張惠妹有關

【王力宏／同性戀／Gay】王力宏與李靚蕾的離婚風暴，讓網友們已連續多天都等著吃瓜看戲，如今隨著王力宏道歉而告一段落，不過後續還是出現不少爆料，過去王力宏有是同性戀的傳聞，台灣資深傳媒人麥若愚如今回想起來，直呼是被唱片公司騙了。



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麥若愚在《突發琪想》的節目中大爆，王力宏剛出道時，唱片公司從主管到員工，對所有媒體記者都說王力宏是個小Gay，如今王力宏被李靚蕾爆出約炮、召妓，他不禁恍然大悟。

原來唱片公司早知他是個花心的人，所以就提前對大家洗腦，這麼做就是為了包庇王力宏，保護好為他打造的優質形象，即使過去王力宏有傳過不少緋聞，也不相信那是真的，麥若愚忍不住大呼「就這樣被騙幾十年，所以你就知道當時包裝偶像多厲害」。

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