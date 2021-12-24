熙娣想聊 |小S犀利發問「為什麼不跟我求婚」 前任黃子佼親自解畫

眾所周知，台灣女星小S（徐熙娣）主持風格犀利，往往在節目上製造不少效果，讓網友們甚是喜愛。而有多年沒有主持台灣綜藝節目的她，最近回歸主持新節目《熙娣想聊》，第一集嘉賓就邀來前男友黃子佼，二人灑脫地再提及當年情，掀起網上不少討論。

《熙娣想聊》第一集就邀來前男友黃子佼做嘉賓 。（影片截圖）

在節目中小S透露直到至今仍在用黃子佼的號碼做密碼，雖然沒有講清楚是在用甚麼號碼，但可想而知這個號碼已經深深印在她腦海中，小S講道：「如果我沒有這個號碼的話，我真的生活很難過下去。」令到在旁的黃子佼頓時驚訝。小S續說：「是因為當時認識你的時候，就已經把它這個號碼用來當密碼，然後即使認識我老公或是生了女兒之後，就年紀愈來愈大就發現腦筋是愈來愈殘，然後就有試過想要換號碼，就發現就真的記不住。」

小S向黃子佼犀利發問。（影片截圖）

既然小S仍留着黃子佼的相關密碼，所以她就隨即向對方發問：「所以你那邊還有我這邊的甚麼嗎？」頓時令到現場一片尷尬。小S見狀再追問：「你還記得我生日幾月幾號嗎？」黃子佼二話不說表示：「六月十四嘛」隨後講到因為Facebook有時候會有一些共同朋友會提醒，所以會見到就記得，讓小S感到無奈，非常好笑。」

黃子佼無懼作答。（影片截圖）

而在閒聊多時之後，小S的問題就愈漸犀利：「你當時為什麼不跟我求婚？」黃子佼亦無懼問題勇敢作答：「不到點嘛，就是我覺得這個事情不能衝動，我認為。雖然我是個比較果斷或是怎麼樣，可是我認為有些決定隔了很多年看也許是對的。」而在旁的小S亦認同他的說話，大家各自開設不一樣的幸福人生。不少網友見到他們的互動都覺得他們當年的確深愛着對方，現時侃侃而談當年情相信他們已變成很好的朋友了。而節目剛開播已經掀起不少討論，更登上微博熱搜榜，可見小S的人氣在內地相當高。

黃子佼認為當年不求婚是時間點未到的。（影片截圖）