男神廚房開業喇｜製作組買錯奶　陳聖瑜暗串方力申：最起碼唔係假

無綫（TVB）《男神廚房》特別篇和《拳王》大結局今晚（25/12）與ViuTV的《全民造星》打對台。《男神廚房》特別篇《男神廚房開業喇》的參賽者有譚俊彥、關禮傑、方力申、伍允龍四位「男神」參加，每人分別於不同日子下廚招待觀眾顧客。



方力申被暗串。（《男神廚房開業喇》截圖）

節目效果？真好笑嘅。（《男神廚房開業喇》截圖）

呢幕真係經典。（網上圖片）

其中到方力申的一天，製作組幫他準備錯食材，將鮮奶油買錯成鮮奶，所以陳聖瑜就要和方力申外出補購。途中陳聖瑜疑似想安慰方力申，卻借機暗諷，她說：「鮮奶都係奶啫，最起碼唔係假，我哋（提供啲奶）冇過期，你睇吓幾勁。」方力申聽完之後「眼都突埋」，回應：「你串我仲要睇鏡頭，你真係好嘢。」

好溫馨。（《男神廚房開業喇》截圖）

最後一個環節中，多位「男神」列席用餐，製作組還十分窩心地邀請了「男神」們的家到場。關禮傑的女兒關楓馨表示，透過《男神廚房》發現自己的關係與爸爸更親密。她一邊流淚一邊說：「我覺得同爸爸close咗，因為自己細個同媽媽多啲傾偈，同爸爸一齊做呢個節目先多返偈。」她表示，自己終於明白爸爸不在家，外出的時候工作有多辛苦。譚俊彥亦補充說：「好多人以為上一代做明星，下一代會輕鬆啲，其實唔係，因為我哋要付出更多努力。」

關楓馨講到喊。（《男神廚房開業喇》截圖）

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