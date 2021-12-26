吳宗憲兒子吸毒被捕｜吳睿軒交10萬保釋金　全程雙手合十走出地檢

綜藝天王吳宗憲的兒子吳睿軒（藝名：鹿希派），聖誕節晚間到台北信義區松壽路上的知名夜店RAFF消費，待了大約2個多小時，步出夜店時，有一名才剛認識的朋友給了鹿希派「捲菸」，他走到松智路上點燃後抽菸，被員警盤查，赫然發現鹿希派抽的竟然是二級毒品大麻捲菸，當場被警方逮步送辦，今（26）日中午鹿希派被移送至台北地檢署，檢察官複訊後台幣10萬元交保，而他的姐姐Sandy吳姍儒助理與吳宗憲助理也趕緊到北檢幫辦法，鹿希派戴著黑色口罩，沒有多做回應或道歉，雙手合十低著頭要大家「不要推」火速上車離開。



據了解，當時台北信義警分局在夜店鬧區周邊安排聯合守望警力，福德派出所員警因為抓大麻相當有經驗，聞出鹿希派身上有著一股燃燒的「大麻煙草」味，便上前盤查，果真在捲菸中驗出毒品，而鹿希派也被依毒品危害防制條例送辦。

經過檢察官複訊後，鹿希派被依台幣10萬元交保，他雙手合十走出北檢法警室，被大批媒體包圍，而來幫忙他辦保的人就是吳宗憲與姊姊Sandy吳姍儒緊急派來的助理，也頻頻說不好意思，抱歉抱歉，隨即就帶著鹿希派上車離開。

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