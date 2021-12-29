張衛健自認被媒體網友善待　計劃未來兩三年出自傳：可能幫人一生

張衛健（Dicky）最近在男團唱跳綜藝節目《追光吧！》中話題不斷，56歲的他挑戰唱跳，突破自我，令不少網友都深感敬佩，人氣也愈來愈高。



Dicky在《追光吧！》中不斷挑戰自我。（微博@追光吧）

最近，Dicky接受內地媒體專訪時，暢談了很多參加節目的感想，以及出道多年來的感悟，他直言曾有媒體以「德國蟑螂」形容自己：頻頻被打擊，卻又很難被打死。Dicky表示，偶爾讀到報道他經歷的相關內容，覺得好似看故事書一樣，坦言無論媒體定網友，對自己都很好，沒有附上一些扭曲事實的報道，儘管有些事可能被肆意揣測，好似曾經看輕他「你的臉上沒毛，你是不值錢的」這位製作人，被一些媒體猜測是TVB的人說的，他否認指那時自己已經離開了，是外面的人所說。不過報道也最多是這樣的出入，大家對他並無惡意。

Dicky非常受網友喜愛。（微博@追光吧）

Dicky在訪問中透露，某日睡前洗臉時，突然心生感慨，自覺這一生有太多故事，如果要很細節地寫出來，實在太豐富了，內容多到同媒體做訪問也說不完，因此思考不如寫一本自傳。他並不在乎這本自傳推出的當下效果如何，可能某一天有人花很少的錢，由舊書攤上得到這本書，不小心從頭看到尾，從他血淋淋的經歷中感悟人生，收穫鼓勵，說不定就幫了某人的一生，而這個計劃可能在未來兩三年中實現。

Dicky有意出自傳。（微博@追光吧）

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