錢國偉遺孀陳宛蔚疑似另結新歡　與著名設計師當街咀兼共築愛巢？

金牌監製錢國偉（Wilson）於去年10月底因胰臟癌逝世，遺孀陳宛蔚承諾會努力照顧年僅3歲的女兒，最近卻有消息傳出，指陳宛蔚在錢國偉離世三個月後已另結新歡，於今年1月與室內設計師佘偉生正式拍拖，消息更指最近一連兩日被發現「蜜會」，睇樓盤廣告、睇金飾等行程不斷，之後二人更在街上隔着口罩親吻，行程結束後一起回到佘偉生於西貢的村屋過夜。

現年56歲的佘偉生是著名室內設計師兼裝修工程公司老闆，曾經在美國修讀建築學士課程。有指過去曾與梅艷芳生前經理人王敏慧（Marianne）相戀及合伙開辦卡拉OK及酒吧，但是戀情並沒有結果。在2004年時佘偉生被指與王敏慧的愛火重燃，但當時佘偉生已經與港姐袁彩雲拍拖已近3年，因而鬧出三角戀醜聞，不過後來亦有指出袁彩雲另結新歡而與佘偉生分手。《香港01》已聯絡陳宛蔚，但是當事人未有回應。

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有傳時佘偉生主動追求陳宛蔚，拍拖後二人經常見面，而3歲女兒就由父母及傭人代由照顧。在今年四月及五月時，陳宛蔚在Instagram上先後上載鮮花照及自拍，兩個貼文中都有寫下「#Newchapter」的字句，未知是否在暗示有新戀情。