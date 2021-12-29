蔡少芬任《快樂大本營》升級版固定主持　網友：大換血看不下去

蔡少芬（Ada）2011年憑藉《後宮甄嬛傳》中「烏拉那拉·宜修」一角成功打開內地市場，尤其是近兩年綜藝節目不斷，不時還同老公張晉夫妻檔上陣，發展得風生水起。



Ada張晉夫婦在內地人氣相當高。（微博@蔡少芬）

日前，Ada再度官宣成為湖南衛視綜藝節目《你好星期六》固定主持，與台柱何炅、相聲演員秦霄賢、演員王鶴棣以及Rapper Bridge擔任常駐嘉賓，節目將於2022年1月1日起，每星期六晚20:10播出。《你好星期六》被視為國民節目《快樂大本營》的升級版，也正式取替了這檔陪伴一班80後、90後成長的節目，因此在網上引起很大轟動，「快樂家族」更直接登上微博熱搜第一位。

《快樂大本營》多年的固定主持陣容「快樂家族」。（微博@快樂大本營）

《快樂大本營》於1997年開播，第一期節目由李湘和李兵主持，1998年何炅加入，與李湘兩人搭檔，其後在1999年、2002年分別有李維嘉、謝娜加入陣容，2004年李湘正式離開節目，2006年，以何炅、謝娜、李維嘉、吳昕、杜海濤為主持陣容的「快樂家族」首次合體亮相，一直維持到今年9月尾停播。節目每周都會邀請不同的明星陣容到現場與觀眾互動、做遊戲等，幾乎兩岸三地大大小小的明星都曾在節目中留下身影，且每集都笑彈不斷，觀看《快樂大本營》幾乎已經成為廣大觀眾的一個習慣，然而，相伴大家24年的節目就此終結，甚至連一個告別儀式都沒有，令很多網友都難以接受：「青春就這樣悄無聲息的結束了嗎？暫時不能接受」、「誰還看啊，大換血，不是說不支持，是看不下去啊」、「雖然沒有經常在看，但是沒有了，還是覺得難過」等。