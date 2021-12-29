三隻松鼠因女模矇豬眼被指辱華　本尊回應︰眼睛小不配做中國人？

26日，內地食品「三隻松鼠」兩年前的酸辣粉廣告突然被網友翻出，引起熱議。事緣相中的模特兒雙眼細長，嘴唇豐厚，因而有網友質疑醜化中國人，更隨即登上微博熱搜。其後品牌火速回應，指該產品於2019年10月上線，頁面中的模特兒是中國人，妝容也是基於個人特徵打造，無刻意醜化，針對網友回饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感致歉，並在第一時間對頁面進行替換。



事後，參與拍攝的模特兒「菜孃孃」遭到大量網暴，她亦在社交網站長文回應，指這個廣告於19年10月，眼睛就是長成這個樣子，沒有故意營造辱華形象，也不知道怎麼會同辱華車上關係，遭受網絡暴力：「我只是一個普通的打工人，我眼睛小就不配做中國人了？長相是父母給的，可能每個人審美不一樣，也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛。我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小。愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！大家做一個心態健康的線民吧。」最後還呼籲廣大網友停止人身攻擊，否則將採取法律行動。

不過，有網友對「菜孃孃」的言論並不買賬，翻出她之前特登用手拉長眼睛，疑似扮「矇豬眼」、豎中指的視頻，指其涉嫌辱華，而本人亦解釋稱發佈者只截取了她早前舞蹈視頻的某一幀畫面，「只是一個舞蹈動作」，發佈者「完全就是在扭曲事實」。

網友摷出不過，「菜孃孃」過往視頻怒插。（微博圖片）

事件並未就此平息，連日繼續發酵，甚至蔓延到同樣擁有細長雙眼的超模雎曉雯、呂燕身上，不少網友湧入兩人的微博評論區抨擊其樣貌，相當誇張。事實上，兩人早已在國際超模界混跡多年，且佔有一席之地，亦享有一定的盛譽，如今反被國人倒打一耙，實在可悲又無奈。

近年來，只要國人見到有任何類似「矇豬眼」的作品，抑或用樣貌比較獨特的亞洲人做模特兒，都會引起很大爭議，涉事的攝影師、時尚雜誌、模特兒等都曾遭到炮轟，這也反映出多年來西方對亞洲審美標準留下的惡劣影響，之所以會激起波瀾，一方面國人的民族意識已經覺醒，對侮辱民族文化零容忍，但另一方面，這種意識也令國人變得越來越敏感，有的甚至發展到病態程度，相當極端。其實審美是很個人的事，網友在認為「矇豬眼」是西方對東方刻板印象的同時，是否也將自己對美貌或者正常樣貌的標準束縛在了「大眼」呢？美並非千篇一律，也不只是浮於表面，美是多元的，也是由內而外散發的，對於別人的樣貌，可以有不喜歡、不欣賞的權利，但大可不必人身攻擊，應該彼此尊重、包容，這才是大愛的體現。