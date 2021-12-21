李冰冰Deep V拍抖音被舉報太暴露　工作室回應：視頻符合平台規範

48歲李冰冰上周入駐抖音，她身穿一件白色珠片Deep V Jumpsuit，呼籲大家關注。雖已年近半百，但李冰冰保養得宜，皮膚緊緻，身姿曼妙，不少明星都紛紛留言歡迎，包括黃曉明、古力娜扎、吳啟華等。想不到兩日後竟遭到網友舉報。



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據舉報者信息顯示，他是青島大學附屬醫院兒童保健科主治醫師，投訴的原因是：「李冰冰衣着過於暴露，作為兒科醫生，與孩子接觸較多，擔心公眾人物穿着過於暴露，會對青少年產生不良影響和錯誤引導。」其後，平台顯示舉報成功，對視頻進行下架處理，但在網絡引起爭議後，視頻又重新上架。

對此，不少網友都大感震驚，紛紛評論道：「怎麼就暴露了？自己腦子不乾淨看別人也污穢」、「我不理解，這叫穿著暴露？現在真的是2021年嗎」、「這都21新世紀，思想還停留在大清呢」等。而李冰冰工作室昨日（20日）在微博發表「嚴正聲明」，表示在抖音發布的內容無任何違規信息，符合平台規範，並對侮辱、誹謗李冰冰的涉嫌侵權行為進行取證，並呼籲勿因個人喜好而侵犯他人合法權益。

李冰冰工作室就事件作出回應。（微博@李冰冰工作室）

其實對於網絡短視頻傳播，官方早已有明文規定，本月15日，中國網絡視聽節目服務協會發布了《網路短視頻平臺管理規範》和《網路短視頻內容審核標準細則》100條，在第十六條中指出：「不得展示淫穢色情，渲染庸俗低級趣味，宣揚不健康和非主流的婚戀觀內容」，在第69條細節中明確對穿衣規定：「不得展示男女性器官，或僅用肢體掩蓋或用很小的遮蓋物掩蓋人體隱秘部位及衣着過分暴露」。

在第69條中有對短視頻的穿衣打扮明確規定。（網絡截圖）

回看李冰冰的這套裝束，最多也只是有些小露性感，只是一件很普通的連身褲，舉報者實在有些嘩眾取寵。

非常正常的一套Jumpsuit。（微博@李冰冰工作室）