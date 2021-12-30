TVB年青演員罕登內地跨年騷　陳偉霆現身兩次成港星之最

2021年馬上就要過去了，為了迎接新一年（2022年）的到來，內地各大電視台都精心籌備跨年晚會。而近日各大電視台都陸續公佈了演出陣容，當中有不少香港明星獲邀參加，其中東方衛視簡直就是以港星為招牌搶焦點，而江蘇衛視更厲害到邀請有「亞洲歌姬」之稱的鄧麗君，以虛擬技術呈現表演，讓不少網友非常期待。

鄧麗君現身跨年表演。（江蘇衛視微博圖片）

綜合內地多間電視台公佈的跨年演唱會陣容，有四間電視台均請了不少香港明星出席，包括「浙江衛視」﹑「江蘇衛視」﹑「湖南衛視」同「東方衛視」，其中「東方衛視」邀請的港星最多，而且多位在圈中地位還很高，有李克勤﹑譚詠麟﹑林子祥﹑葉倩文﹑周慧敏﹑呂方﹑張衞健，另外還有王嘉爾同四位TVB年輕演員登場表演，他們就是丁子朗﹑王菲﹑郭柏妍及孔德賢，目前未知各位的表演項目是甚麼，有待公佈。

「東方衛視」以港星為招牌。（微博圖片）

而一向受年輕人歡迎的「湖南衛視」，今年就邀請了話題十足的「大灣仔哥哥」陳小春﹑林曉峰﹑張智霖演出，還有剛推出新節目《因為是朋友呀》的容祖兒﹑Twins（蔡卓妍﹑鍾欣潼），相信他們的表演會掀起高潮。而「浙江衛視」方面則有Angelababy（楊穎）﹑王嘉爾﹑鄧紫棋，比以往少了香港明星。

雖然「東方衛視」以港星搶眼球，但「江蘇衛視」的港星代表其實都不俗，有在內地人氣超高的陳偉霆﹑關智斌﹑楊千嬅﹑鄧紫棋及鍾鎮濤。當中陳偉霆還有參與中央廣播電視總台的跨年表演，一晚出現兩次，而同類情況還有鄧紫棋同王嘉爾，今年他們三人出現的次數最多。

陳偉霆﹑王嘉爾﹑鄧紫棋今年登場次數最多。（微博圖片）

雖然各大電視台的陣容相當有看頭，但「江蘇衛視」竟然邀得著名歌手鄧麗君出場表演，噱頭十足掀起不少討論。據指電視台將會透過用虛擬技術的舞台將呈現鄧麗君唱歌的風采，相信她的出現會掀起高潮。而不少網友看完跨年名單後都大表「江蘇衛視」厲害，起期待鄧麗君的表現，同時期待電視台會用何種技術呈現。

鄧麗君的出現令大家非常期待。（微博圖片）