因為是朋友呀 |梅艷芳公平對待的態度影響後輩　袁詠儀：要學習她

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作推出的綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，在最新一集中他們就邀請到「圈中模範夫妻」張智霖﹑袁詠儀做嘉賓，大談不少內心說話。而在剛播出的節目內容中，他們就談到圈中前輩梅艷芳﹑張國榮（哥哥），其中Joey更因為哥哥的一句說話而耿耿於懷，幸好最終獲得對方的認同，令她非常開心。

袁詠儀緬懷前輩梅艷芳﹑張國榮。（影片截圖）

在節目中他們一行人坐在露天戶外的地方上用餐，在如此美麗的環境中自然講出不少內心說話。而袁詠儀就提到梅艷芳為人，認為她公平對待每一個人的態度是值得學習的，她表示：「她是會很公平地對待每一個人，她不會說因為你是老闆她就怎樣，你是小工她就怎樣，她是工作的時候她對每一個人都很（一視同仁）對，所以我覺得她都這樣，我們憑甚麼擺架子，我們一定要跟着學習她這樣。」看來梅姐的為人處事深深影響袁詠儀。

袁詠儀同哥哥曾合作拍攝電影《金枝玉葉》。（影片截圖）

另外，在講到哥哥的時候袁詠儀同樣感觸，當年同哥哥一起拍電影的畫面，令她深深印在腦海裡，直言他是一位好好的前輩。而在旁的Joey亦同大家分享當年事，原來有一次她去梅姐的生日會時，對方同她傾談時轉述了哥哥對她的看法，沒想到令Joey耿耿於懷，Joey表示：「我第一次去她的生日會，然後梅姐說『你要繼續努力，哥哥（張國榮）沒有很喜歡你』我說真的嗎？當時會覺得有點為什麼？耿耿於懷，然後就覺得你做得沒夠好，但是你要努力，他會一直看着你。然後我就一直把她這番話記住心裡，然後在二零零三年新年的時候，然後哥哥就說『我覺得你現在可以了，好很多了』就覺得，他一直在真的是觀察有留意你。」最終Joey獲得哥哥的肯定，令為她感到非常開心，可想而知一個前輩的說話是多麼的重要，能激勵後輩一直努力望得到認同，如今Joey做到更成為天后，相信哥哥當初的說話至今仍對她十分重要。

Joey非常感激哥哥當年的說話。（影片截圖）

最終獲得哥哥的認同，Joey感到開心。（影片截圖）