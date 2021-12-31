李若彤與鄧萃雯同場鬥靚　同樣55歲姑姑頸紋盡現不敵九姑娘

作為圈中不老女神代表之一的李若彤，多年來一直保持健身習慣，無論樣貌還是身材都保養得宜，她更經常大曬健身成果及分享心得，引來不少粉絲讚嘆「姑姑」超凍齡！不過日前李若彤在上海出席時尚活動時，就被同場的鄧萃雯比下去，皆因身形瘦削的李若彤頸紋盡現，與同齡的鄧萃雯相比輸蝕不少。
李若彤在微博Post出與鄧萃雯的合照，並寫道：「視后鄧萃雯是我欣賞的女演員之一！終於有了一張合照。」相中所見身穿金色Bling Bling連身裙的李若彤，手臂肌肉線條明顯，配上精緻妝容，非常搶鏡。不過李若彤在行紅地氈時就以另一造型登場，大騷直角肩的她鎖骨明顯，不過一直Keep住健身的她似乎是因為操得太瘦，體脂率偏低，膠原蛋白流失，令法令紋及頸紋盡現。
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而鄧萃雯當日就以黑色Deep V晚裝上陣，盡顯凹凸有致的身形，再加上大波浪長髮及大紅唇，舉手投足都韻味十足，她更表示十分滿意今次的造型：「又不一樣的造型，你們喜歡嗎？自己特別鍾愛這種復古大波紋髪型，出道不久就常被人說我有一種古典味道，可能從小就藏着一顆老靈魂。」李若彤與鄧萃雯同樣都是55歲，不過鄧萃雯面色紅潤，蘋果肌飽滿，狀態不錯，相比之下更顯年輕。
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