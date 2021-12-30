李璨琛進軍大灣區愈撈愈掂　擔任青年音樂節推廣大使：有國才有家

出道超過25年的李璨琛（Sam）因熱愛街頭風格打扮而成為不少人心目中的潮流icon，近年積極在內地發展的他不但曾擔任綜藝節目《潮流合伙人》的導師，更不時直播帶貨搵真銀，相當有號召力。日前Sam獲邀出席粵港澳大灣區青年音樂節啟動儀式，他更被委任為「粵港澳大灣區青年音樂節推廣大使」，他在社交平台宣布好消息：「音樂和藝術是需要傳承下去，很榮幸，一份榮譽，一份責任，任重而道遠！」



李璨琛（Sam）因熱愛街頭風格打扮而成為不少人心目中的潮流icon。（微博@subcrewreact）

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相中所見Sam一改以往的潮人打扮，西裝骨骨上陣，他更拍片表達興奮心情：「有國才有家，我身為中國香港人，我感到很驕傲。粵港澳青年音樂節提出的融合、創新、進步，我覺得是非常有意義。音樂是世界的語言，我們可以用音樂搭建橋樑，融合三地的青年朋友們，聚在一起，我覺得這是一個很好的方式。」網民紛紛留言表示支持！

被委任為「粵港澳大灣區青年音樂節推廣大使」。（微博@李璨琛SamLee）