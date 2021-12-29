許冠傑全家康樂園豪宅花園開Party　自設音樂室處處可見至愛豹紋

現年73歲的殿堂級歌神許冠傑（Sam）是香港人心目中的廣東歌歌王，深受歌迷喜愛，事業有成的他家庭生活美滿，與太太育有兩子許懷欣及許懷谷，更兒孫滿堂，日前Sam一家與哥哥許冠文夫婦一起開Party，眾人聚首一堂唱K，非常盡興，一班小朋友更在大露台玩，十分熱鬧！
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相中Sam戴上豹紋聖誕帽，精神奕奕，據知Sam於1999年購入大埔康樂園現居，單位位於康樂園東路，面積2,121平方呎，並設有3,200平方呎花園，而在大仔許懷欣結婚後，Sam在2004年斥資約1,470萬元購入另一幢康樂園洋房作為兒子的婚後居所，其後於2013年以2,300萬元售出。除了康樂園外，Sam在大埔御泓居亦持有一座洋房，該物業只有8座洋房，全為建築面積3,535平方呎，並設有2,442平方呎花園，私隱度甚高。
去年Sam舉行網上音樂會，當時鄭丹瑞（旦哥）曾拍片直擊Sam綵排的情況，片中所見Sam屋企設有音樂室，各種設備一應俱全，包括電子琴、電結他、音響等等，而Sam的眼鏡、帽、座椅、膠紙座等不少擺設都是豹紋圖案，就連樓梯扶手都包住豹紋布，相當有心思。一向鍾情豹紋的Sam過往開演唱會都曾以不同的豹紋造型上陣，無論是衣着還是飾物都是豹紋圖案，2012年更將巨型豹模型搬入紅館，霸氣十足！
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