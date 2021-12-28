周嘉玲曾與梁朝偉拍大膽親熱戲傳戲假情真　息影多年無懼歲月痕跡

曾在1991年參選港姐奪得亞軍的周嘉玲，近年已經淡出幕前，甚少出席公開活動，連社交平台亦很少更新。日前周嘉玲與老公一起出席聚會，相中所見身穿灰色衫、頭戴Cap帽的周嘉玲打扮低調，熱愛跑步的她曬黑了不少，與過往幕前光鮮亮麗的形象不同，雖然可見歲月痕跡，但現年50歲的周嘉玲風采依然。



周嘉玲與老公一起出席聚會。（IG@mamaismyhero）

周嘉玲在劇集《再見亦是老婆》中飾演卓羚，與姜大衛發展婚外情。（劇照）

周嘉玲在1998年成為首位獲得國際化妝品牌Revlon廣告合約的華人。（網上圖片）

畢業於港大法律系的周嘉玲，入行前是一名律師，當年她憑着高䠷身形及出眾樣貌脫穎而出，奪得港姐亞軍後加入演藝圈。雖然周嘉玲過往參演的劇集演出不多，但她在劇集《再見亦是老婆》中飾演的卓羚，與姜大衛發展婚外情，姜大衛更為了她拋棄老婆陳秀雯，令不少觀眾睇到咬牙切齒。其後周嘉玲專注拍攝電影，代表作是《重慶森林》，她在戲中飾演梁朝偉的空姐前女友，兩人有一場大膽床戲，周嘉玲更脫到半裸與梁朝偉親熱，相當搶鏡！

周嘉玲與梁朝偉在電影《重慶森林》中有一場大膽床戲。（劇照）

重溫精彩演出：

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周嘉玲不但憑此角獲提名金像獎最佳女配角，更與拍檔梁朝偉傳出緋聞，有傳兩人戲假情真，更有指當年梁朝偉為了追到這位靚女，每日都會送100支玫瑰花，因而激嬲劉嘉玲，不過隨着電影的熱度減退，這段緋聞亦不了了之，其後梁朝偉與周嘉玲又合作《俠骨仁心》，而他與劉嘉玲亦在2008年結束愛情長跑拉埋天窗，至今十分恩愛。而周嘉玲在2003年淡出演藝圈，轉戰時尚界，2005年她與比利時籍印度裔室內設計師Darryl Goveas閃婚，婚後育有一女。

周嘉玲在2010年踏上創業路，開設童裝概念店mama kid。（資料圖片）

曾在連卡佛擔任市場策劃的周嘉玲，在2010年毅然離開公司，開設童裝概念店mama kid，她曾在接受《香港01》訪問時透露由零開始創業並不容易，凡事都親力親為，並感激老公支持：「我的另一半一直鼓勵我開創事業，有他的支持和鼓勵，我亦放膽一試。或許在其他人眼中這只是小生意，但令我很滿足很快樂，若不是這份滿足感，我根本不會繼續做下去。我希望小朋友可以打扮得漂亮開心，不一定要穿國際大品牌。」2018年周嘉玲復出幕前，拍攝內地藝術家曹斐執導的短片《監獄建築師》，不時分享近照的她從來不用美顏Filter，展現真實一面：「我不時拍拍照，想趁樣子還過得去時記錄下來，順便檢查狀態，看看是否保養得宜，當是練習吧，我已不年輕，但起碼笑起來很自然。」