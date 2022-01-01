華燈初上2｜徐若瑄戲分極少僅得3分34秒　第4集先現身「講呢啲」

【華燈初上2／Netflix／徐若瑄】《華燈初上》第2季已於Netflix上架，也參與演出的徐若瑄雖然受王力宏、李靚蕾婚變波及，一度失焦，但第2季她的戲分如實播出只是她的戲分極少，僅出現在阿季謝瓊煖的回憶裡，總共不到3分半鐘。



第二季第四集一開頭就是「光」酒店的前身由徐若瑄扮演的瓊芳mama領銜，當初她交棒給楊謹華，楊謹華再找好姊妹Rose mama林心如共同經營。她僅在戲中和楊謹華有對手台詞，交代她為何要將酒店交給楊謹華，隨即戲分結束。十足的友情大客串。

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《華燈初上》第2季主軸將放在尋找兇手，每一個人都有殺人動機，同時吳慷仁和霍建華的戲分也不少。吳慷仁飾演的寶mama，和光酒店正式打對台，侵門踏戶對孤立無援的林心如嗆聲：「歡迎你們所有的人在這家店倒閉時來我們家應徵哦。」「光」酒店的危機一觸即發。而霍建華飾演的馬天華出獄後則為姐姐楊謹華報仇，和林心如在劇中有許多對手戲，萬分精彩。

《華燈初上》第1部上線後，連續2周蟬聯台灣及香港市場收視排行榜冠軍寶座，第1部前8集上線後，2天內就登上Netflix台灣市場收視排行榜第1名。

【同場加映】豆瓣2021評分最高十大港台劇集榜單 《華燈初上》僅位列第10（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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