楊謹華聞《華燈初上》拍檔徐若瑄傳做「炮友」即尷尬　18字回應

【王力宏李靚蕾離婚／華燈初上2／徐若瑄／楊謹華】在話題台劇《華燈初上》中演出精湛、大出風頭的楊謹華接演新片《民雄鬼屋》，雖是充滿驚悚、陰森的內容，她卻直呼「美夢成真」，因為一直想挑戰不一樣的類型，坦承自己是敢一個人看鬼片，尤其小時候很喜歡看《玫瑰之夜》的《鬼話連篇》單元，但不覺得自己算大膽：「我也是會怕坐雲霄飛車呀。」



至於靈異事件，她只記得過去太累會在飯店房間裡有「鬼壓床」之類的狀況，卻也很正向看待，認為那應該都是比較累的緣故。《民雄鬼屋》年代也設定在1988年，她笑稱：「跟這一年真的很有緣。」其實此年分暗藏玄機，88象徵「發發」，期待票房也大發。

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片中扮演楊謹華母親的沛小嵐，演了那麼多年戲也是首度拍鬼片，倒不是自己排斥，而是另一半馬如龍不願意她接。她苦笑道：「現在也沒有人阻擋我接了，而且我兒子也覺得我很久沒拍戲，希望我多出來，我家裡有拜神，請示過3個聖杯就決定拍了。」

楊謹華的《華燈初上》第2季推出在即，情節發展牽動觀眾的心，她稱一切由製作單位回應。客串助陣的徐若瑄捲入王力宏婚變風暴，問她相關問題，她答道：「不好意思，這件事情我們暫時先不回答好嗎？」

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