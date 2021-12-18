華燈初上劇評｜媽媽桑版《延禧攻略》？還原80年代紅燈區愛恨情仇

「這個世界就是這樣，男人算甚麼，只有錢不會背叛自己，所以我們要對自己好一點準沒錯。」— 《華燈初上》



《華燈初上》超強卡司陣容，故事背景設定為1980年代的日式酒店，媽媽桑之間的鬥爭，挑戰小螢幕史上最大尺度！

【相關圖輯】華燈初上｜劉品言演陪姐小姐被強暴「都是真實的」FB還原拍攝經過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

《華燈初上》是一部由Netflix播出的台灣電視劇，主要演員為林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙。劇情描述1980年代台北紅燈區的日式酒店—「光」這個場所發生的愛恨情仇，以及在裏頭工作的酒店媽媽桑和陪酒小姐們跌跌撞撞的人生故事。

《華燈初上》自2021年11月26日在Netflix獨家上映後，不到幾天就成為香港及台灣排行榜上的第一名，懸疑類型的鬥爭戲碼，故事節奏緊湊、刺激，細緻的時代氛圍，加上眾演員的演技也相當吸睛，讓觀眾的情緒跟著劇情起伏，精采絕無冷場，口碑熱度持續延燒。

【相關圖輯】陪酒少爺讚《華燈初上》還原99%像真度極高 痛揭日式酒店5大辛酸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

劇中最讓人印象深刻的非「彪哥」莫屬了，由李李仁所飾演，出場短短幾分鐘就引起公憤的大壞蛋，精湛演技大獲好評，壞到一不小心就讓觀眾太入戲。對此李李仁在接受採訪時笑回：「沒想到會引起大家的討論，可能是跟平常形象差太多了，謝謝大家喜歡。」

劉品言飾演的「花子」，在劇中因為「彪哥」李李仁現身她所服務的日式酒店，意外揭露了花子曾是娼妓身分，為了討生活的辛酸過往。劇裡花子被彪哥侵犯的戲，也讓劉品言吃足苦頭，有一場戲是花子被強暴後，遭彪哥無情丟下車的場景，為了拍出最好的效果，花子至少滾了 5、60圈，戲裡戲外都相當狼狽，劉品言說：「因為那個鏡頭拍了10幾次，那天非常冷，現場又灑水車，我已經全身沒知覺了，回家洗澡時還發現有樹葉卡在內衣裡，腳縫還有小碎石。」敬業的態度令人佩服。

【圖輯】點圖放大看更多Netflix年底神劇《華燈初上》劇照👇👇👇

+ 11

預計以三部曲型式播出的《華燈初上》，第一季內容圍繞在死者，到底是誰殺了人？以及主角羅雨儂（林心如飾演）的感情線、毒品究竟藏身何處也是大家最關注的疑點。最近第二季的預告也已經釋出，預計於2021年12月30日正式Netflix獨家上線，強大的客串陣容，找來了徐若瑄、吳慷仁、王淨、曾敬驊、王靜瑩、林柏宏、9m88等演員和即將揭曉的謎題，期待度破表！

目前第一季已完整播畢，第二季馬上就要登場，推薦給大家！

【圖輯】第二季客串的演員更誇張！點圖放大看《華燈初上》第二季預告👇👇👇

+ 17

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：YC Sky，原文：【影評】Netflix 強檔台劇《華燈初上》酒店媽媽桑的 愛恨情仇】