徐若瑄被指王力宏「炮友」恐波及《華燈初上2》　製作單位咁回應

【王力宏離婚／徐若瑄／華燈初上2】李靚蕾深夜發近5千字核彈級文字控訴王力宏長年來不正當的性關係，約炮偷食，其中「明知違反（台灣）法規也要飛奔去找她聚會」，被網友點名為人妻徐若瑄。



徐若瑄立即在凌晨3點發文「不實爆料」表示要訴諸法律，但網友發現她近日才被台劇《華燈初上》第2季拿出來強烈宣傳，擔心夯據因此受影響，相關單位目前沒有回應，僅透露她就是客串演出。

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徐若瑄在《華燈初上》第二季中扮演光酒店之前的媽媽桑「瓊芳媽媽桑」，釋出的宣傳照中她站在中間C位，雖不是連戲演員，但是顯見也有舉足輕重的地位。她還說了一句：「這個世界不可能什麼都是你的，有得到，就會有失去。」跟才發生的王力宏毀滅事件有異曲同工之妙。

製作單位剛才回應：「謝謝大家關心，不會影響華燈宣傳。請大家12/30準時收看第二部。」

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