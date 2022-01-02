華燈初上2｜啦啦隊女神化身「媽媽桑」引劇中金句PO性感照吸like

【華燈初上2／Netflix／倪暄】台灣中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員倪暄（林倪亘）擁有甜美外貌及火辣身材，為人氣成員之一，近日台灣懸疑戲劇《華燈初上2》正式上線，倪暄搭上風潮扮演成劇中媽媽桑模樣，獲得網友一片好評。



倪暄外貌跟身材兼具，招牌甜美笑容擄獲粉絲的心，獲封為「台灣最美啦啦隊員」，近來搭上《華燈初上》風潮，倪暄連2天分享化身日式酒店媽媽桑模樣，上月29日發文寫道《華燈初上》金句「挑酒跟挑人一樣」，照片中，倪暄坐在復古沙發上，手拿玻璃杯的她擺出撫媚姿勢，隨即引起討論，蘇心甯（Lala）大讚，「漂亮」，樂天女孩羚小鹿直呼，「超美啦」。

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《華燈初上2》正式上線，倪暄又分享不同角度的照片，笑說「聽說《華燈初上2》，倪媽媽要上班了」，只見其對著鏡頭露出招牌笑容，黑色外套滑落一半，大放送嫩白香肩，樂天女孟潔稱讚，「倪媽媽好適合哦」，其他網友紛紛留言直呼，「倪媽媽，記得加班喔，太正了吧」、「倪媽媽好美，超適合妳的」、「倪媽媽我喜歡」、「跪求倪媽媽預約專線」、「性感嫵媚倪媽媽」。

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