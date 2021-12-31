東張西望︱黃愷怡孖拍檔林希靈同日宣布離開TVB　隨時亮相ViuTV？

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》主持林希靈和黃愷怡今日（31日）在Instagram上宣布離開TVB，兩人出Post的時間更是「前後腳」相距不到五分鐘，而她們均在帖文中役《東張西望》道謝，以及分享自己感受，其中林希靈更透露未來將主力宣傳自己的食品品牌，希望得到觀眾支持，而黃愷怡則未有在社交網站上透露未來去向。

林希靈今日（31日）在Instagram上宣布已經辭離TVB。（IG/@lamheiling）

黃愷怡接受《香港01》訪問時，便指自己與老友林希靈暫時是自由身：「我同佢會轉打YouTube市場，但暫時都係低產量製作。（約埋走？）大家咁啱個約差唔多啫，同埋大家喺TVB經歷過嘅嘢都接近一模一樣，所以諗法都好似。（有冇可能去ViuTV？林希靈係陳安立女友喎！）暫時未同ViuTV嘅人傾過呀，不過林希靈都話好期待可以同陳安立同台演出，我都唔介意去做電燈膽嘅！」

黃愷怡今日（31日）在Instagram上宣布已經離開TVB。（IG/@jasmin_why）

林希靈與黃愷怡同樣在大學畢業後，參加2012年9月無綫網絡電視所舉辦的「不得了人才招募」正式入行，而她們的演藝經歷亦非常相似，早期更是時時孖住出現。2015年1月12日起，林希靈與黃愷怡開始主持兒童節目《Think Big 天地》，成為節目的第一代主持，及後她們亦有主持《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》。2019年2月，林希靈加入《東張西望》擔任外景主持，同年的4月黃愷怡亦成為《東張西望》的外景主持之一。

點擊下圖睇多啲林希靈同黃愷怡嘅靚相：