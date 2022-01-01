74歲葉麗儀罕露面唱《上海灘》中氣十足　曾患乳癌抑鬱症歷經坎坷

憑一首《上海灘》唱到全球華人都認識的葉麗儀（Frances），近年已經移居澳洲，甚少在香港露面。日前有網民上載了一段短片，片中所見葉麗儀在一個私人聚會上獻唱經典金曲《上海灘》，身穿旗袍、披上藍色披肩的她舉手投足之間依然優雅，現年74歲的她雖然已經一頭白髮，但仍中氣十足，一開聲唱「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休」即時勾起眾人的回憶，可謂是寶刀未老！



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作為香港第一代唱粵語流行歌的前輩，葉麗儀最具代表性的歌曲一定少不了《上海灘》，這首歌在劇集《上海灘》播出後轟動一時，傳唱至今仍歷久不衰，而她在歌唱事業上的輝煌成就亦令人尊敬。不過，葉麗儀的人生就歷經坎坷，她在1996年不幸患上乳癌，需要進行手術切除部分乳房，並接受電療，她曾經在訪問中透露電療時皮膚灼傷，足足六個星期不能沖涼，幸好最後成功戰勝病魔。可惜好景不常，老公因脊椎退化，失去左腿功能要坐輪椅度日，而孫仔出世一個月就證實有腦癌要開刀，幸好靠住信仰及家人的支持，葉麗儀撐過多番打擊，而孫仔雖然身體發育遲緩，但亦漸漸康復，種種經歷令人心酸。

種種經歷令人心酸。（影片截圖）

葉麗儀與老公互相扶持。（視覺中國）