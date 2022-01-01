G.E.M.鄧紫棋IG貼千字文男友Mark求翻譯　大量網民鬧爆佢「抽水」

鄧紫棋（G.E.M.）昨晚（31/12）除夕夜在Instagram貼出一篇千字文，分享自己對於2021年的感受，分享自己對於2021年的感受，她透露自己在2019年及2020年都過得很迷惘，因為這種迷惘又孤獨的心情使她寫了名為《孤獨》的歌曲，但是她的心情依然沒能得到抒發，一直延續到2021年年中的某一天，她已經不能控制自己的情緒，與朋友哭訴5小時，最後G.E.M.指自己近幾個月心情已經平復了不少，又感謝在最迷惘時候陪伴在她身邊的人，當中更有「Mark」的名字，未知這個「Mark」是否指其男友Mark Ngai（魏俊傑）。

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鄧紫棋G.E.M.驚爆抑鬱症認精神失常 直指朋友講錯嘢變相幫倒忙

而她的造型師男朋友Mark就在該帖文下留言：「Can someone translate to English?（有人幫我翻譯成英文嗎）」，但引來大批網民留言謾罵，只有一位好心人為他翻譯，其中更有網民嘲笑：「其實你可以自己去翻譯」、「好多翻譯Apps都係免費」，亦有人認為Mark其實是懂得中文，這樣留言只是想增加自己的知名度，明顯是「刷存在感」、「抽水」。

大量網民圍插Mark。（IG/@gem0816）

現年30歲G.E.M.與造型師男友Mark在5年前開始拍拖，更曾經一度更傳出兩人已經秘密結婚，不過最近亦有消息指兩人已經分手，雖然G.E.M.後來有回應澄清：「各位別吃瓜了，沒營養。」但今次Mark的留言再令網民翻炒傳言，更有網民認定兩人分手已成事實。

G.E.M.鄧紫棋傳與富二代Mark 5年情斷：忘掉自己對人的好

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