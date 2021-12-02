飛虎之壯志英雄｜G.E.M.隔三年再唱粵語歌 劇集包含三大TVB元素?

《飛虎之壯志英雄》早前釋出主題曲《兩個你》（國語版《兩個自己》）MV，請來G.E.M.鄧紫棋包辦唱、作和填，一手完成整首歌曲，這也是她暌違三年，再次推出粵語新歌。不過要同時完成兩個版本，考驗了G.E.M.的創作和製作功力，「我希望兩個版歌詞是相呼應的，粵語版是寫讓我又愛又恨的兩個你、國語歌是寫進退兩難的兩個自己，而且粵語會更難一些，畢竟也差不多三年沒有寫粵語歌了。」

這是G.E.M.暌違三年，再次推出粵語新歌。

原來G.E.M.也是《飛虎》的劇迷，表示：「這部戲真的很好看、精彩、刺激。」於是她以《飛虎》的劇情走向為靈感來源，完成國語和粵語版的主題曲《兩個你》、《兩個自己》，兩個版本詞曲創作都由一手包辦，她表示，現實生活中可能有很多選擇都並不是非黑即白，都包含著很複雜的情緒，所以這次靈感方向也是想凸顯人在矛盾中拉扯的內心世界，並透過這兩個版本，寫出對方和自己相呼應的內心糾葛，加上G.E.M.情感層次豐富的演唱，讓歌曲更具震憾力。

首歌係幾好聽。

邵氏兄弟的《飛虎》系列已經來到第三輯，一樣都是龐大的演員陣容，除了大家前兩輯見過的苗僑偉、黃宗澤和吳卓羲，還有馬德鐘、張兆輝、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅等人，卡士絕對是近年最強大！

好多一線星。（MV截圖）

而《飛虎之壯志英雄》亦可能一套具有TVB三大警匪片元素的劇集，首先是吳卓羲周旋在兩女蔡思貝和姚子羚之間的三角戀，見MV男主角雖然是劇中的總警司，但卻有一兩幕「奸奸地」的畫面，可能是第二元素的卧底。而劇中不少兩個飛虎爭吵的畫面，就是第三元素權鬥，又或是飛虎與其他紀律部隊的鬥爭，隨時全部中晒！

不過有啲畫面都幾大場面！（MV截圖）

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