Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of Ten Rings)現正在全球各地上映,飾演「尚氣」媽媽的陳法拉亦因為獲有大量人氣,其IG粉絲在電影首映至今增長了接近3萬人,相信現時擁有92萬名追隨者的她好快便衝擊100萬,晉身「百萬IGer」之列。其實香港不少女星比陳法拉更快手,IG粉絲衝破100萬,到底有邊個?點擊下圖觀看「IG擁有百萬粉絲的香港女星」(數據截至2021年9月15日晚上8點):

+ 23

尚氣︱陳法拉勁關照香港粉絲 貼爆笑圖致敬劉德華:要Tag你朋友

+ 26

尚氣︱陳法拉靚到飛起只贏華姐亞軍 當年冠軍到底係邊個?