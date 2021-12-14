鄧紫棋G.E.M.驚爆抑鬱症認精神失常　直指朋友講錯嘢變相幫倒忙

鄧紫棋G.E.M.，近日推出全新專輯《摩天動物園》，透露其中一首《Fly Away》正是她為抑鬱患者所寫的歌。她說，多年前因精神出現問題，曾失控在酒店放聲大叫，好在經過醫生的傾聽、親友的陪伴，才慢慢走出抑鬱情緒，並勇敢的結束一段不健康的關係。



鄧紫棋透露，起初是因為身邊朋友患有抑鬱症，當時她為了幫助對方開始去研究相關症狀，意外發現自己好像也有抑鬱傾向。她說，那時候很渴望有人能夠知道她內心深處的想法，很渴望被聆聽、被理解，雖然身邊常常有人跟她說「妳一定會好起來」，但她最真實的想法則是「你根本就不懂」，還曾因此在酒店內放聲大叫。

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鄧紫棋說，當時她的情緒很不穩定，常常徘徊在抑鬱邊緣，有時候也會有很強烈的躁鬱情緒，經常處於一種身心崩潰的狀態，於是去看心理醫生，結果醫生告訴她「妳正處於一些很不健康的關係中，必須勇敢的斷掉這些關係」，才讓她終於正視自己的內心，鼓起勇氣去面對自己一直以來不敢去觸碰的問題。

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由於她自己也曾是抑鬱患者，因此想藉由《Fly Away》這首歌，告訴每一位抑鬱患者的親友，不要告訴他們「往好處想就沒事」，因為陷入抑鬱的人不需要被安慰，而是需要找到能夠聽見他們「心聲」的同類。

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