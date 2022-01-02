53歲袁惟仁長期臥床被爆已成植物人　對外界零意識僅能張開雙眼

現年53歲的台灣音樂人袁惟仁當年因擔任歌唱節目《超級星光大道》的評審而常常亮相節目，但近年卻因為多次入院健康狀況亮紅燈而淡出幕前，今日（2日）有報道驚爆袁惟仁身體情況急轉直下，長期臥床的他現已被醫生判定為無意識狀態的植物人。



袁惟仁出事後沒再公開露面，現已被醫生判定為植物人。（CFP）

袁惟仁於2018年在上海拍節目時跌倒引發腦出血兼同時發現腦內有良性腫瘤，雖然切除腫瘤後休養得不錯，卻於2020年10月在家中不慎跌倒，昏迷指數一度只有3，所幸之後順利度過危險期，不過體型迅速暴瘦，與昔日的小胖模樣相差甚大，而且自此亦要長期臥床，未有再公開露面過。

據台灣傳媒報道，袁惟仁現時在家中休養獲二姐貼身照顧，原先暴瘦身形已開始長回一些肉，雖然眼睛能夠張開，然而他卻已無法認得任何人，獲醫生判定為無意識狀態，即代表他已成為植物人。

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